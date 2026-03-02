Анонимные Telegram-каналы: в Раде объяснили, как нужно изменить законы для борьбы с ними

В то же время есть проблема с коммуникацией администрации "Телеграма" с Украиной.

Необходимо изменить законодательство и обязать анонимные Telegram-каналы четко указывать своих владельцев. Об этом в эфире "Киев24" сказал Ярослав Юрчишин, народный депутат от "Голоса", председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова.

Отвечая на вопрос о работе Telegram в Украине, он отметил, что самый легкий путь - это регистрация владельцев каналов или пабликов, которые фактически осуществляют информационную работу.

"Сейчас у нас это добровольная регистрация в Национальном совете по вопросам радиовещания и телевидения. Есть примеры, когда "Телеграмм"-каналы регистрируются, есть официальный владелец. Соответственно, это позиционируется как онлайн-медиа", - отметил парламентарий.

Видео дня

Анонимные каналы

В то же время, подчеркнул Юрчишин, если Telegram-каналы анонимны, то нужно изменить законодательство и обязать их при условии определенного количества пользователей или определенной аудитории четко указывать владельцев канала. А если это не сделано, то обращаться к администрации "Телеграма" с целью блокировать такие каналы.

"Здесь возникает огромная проблема, потому что администрация "Телеграма" с Украиной фактически не общается", - сказал депутат и добавил, что важно не пускать это на самотек, потому что огромное количество дезинформации напрямую связано с высоким уровнем анонимности.

Вопрос работы Telegram в Украине

Как сообщал УНИАН, после теракта во Львове, в результате которого погибла полицейская, заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук отметила, что российские оккупанты системно используют Telegram в своих целях, для вербовки террористов, координации их деятельности и совершения терактов.

Позже руководитель ОП Кирилл Буданов подчеркнул, что Telegram-каналы в Украине должны быть зарегистрированы, а их владельцы - нести ответственность за контент, который публикуют.

Вас также могут заинтересовать новости: