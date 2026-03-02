'Украинская команда' передала спецподразделению ГУР 'Артан' очередную партию FPV-дронов, - Артур Палатный

В целом военные и гражданские получили от "Украинской команды" более 1845 тонн помощи общей стоимостью почти полмиллиарда гривень.

Бойцы спецподразделения "Артан" ГУР МО Украины получили от волонтеров "Украинской команды" очередную партию FPV-дронов. Об этом сообщил руководитель волонтерского штаба Артур Палатный.

"Украинская команда" посетила наших побратимов - бойцов спецподразделения "Артан" ГУР МО Украины. Эти ребята сейчас бьют врага на самом горячем Запорожском направлении. Привезли им очередную партию FPV-дронов. Эти птички уже летят на головы оркам. И помогают нашим бойцам еще лучше выполнять боевые задания", - написал Артур Палатный.

Как сообщалось ранее, "Украинская команда" уже передала на передовую сотни зарядных станций, около 4000 дронов, более 100 автомобилей и много военного снаряжения. В общей сложности военные и гражданские получили от "Украинской команды" более 1845 тонн помощи стоимостью почти полмиллиарда гривень.

