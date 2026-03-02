Зеленский раскрыл, повлияет ли война на Ближнем Востоке на ПВО для Украины

По его словам, если война будет длительной, это повлияет на количество ПВО для Украины.

Пока от партнеров не поступало сигналов об уменьшении количества поставок ракет PAC-3 для Украины на фоне войны на Ближнем Востоке. Об этом в беседе с журналистами сообщил президент Владимир Зеленский.

"Безусловно, этот вопрос беспокоит нас. И поэтому мы на связи с нашими партнерами. Буквально 10 минут назад я разговаривал с канцлером Германии и также поднимал этот вопрос. Пока что от американцев и от европейцев подобных сигналов не было. Все понимают, что для нас это наша жизнь", - сказал украинский лидер

По его словам, пока программа PURL работает.

"Я работаю над тем, чтобы были транши от наших европейских партнеров. Пока все идет, как шло. Но, безусловно, мы сами понимаем, что долгая война - если она будет долгой - и интенсивность боевых действий будет влиять на количество ПВО для нас", - добавил Зеленский.

Ракеты ПВО для Украины: что известно

Ранее эксперт Богдан Долинце отмечал, что Украина может ощутить нехватку ракет для ПВО на фоне войны на Ближнем Востоке уже в ближайшие дни. По его словам, последствия будут зависеть от того, как долго Иран будет иметь возможность осуществлять соответствующие ракетные атаки на американские базы.

В свою очередь, нардеп Егор Чернев уверял, что военная операция США в Иране вряд ли повлияет на поставки зенитных ракет Украине.

