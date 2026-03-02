Великобритания разрешила Соединенным Штатам Америки использовать свои военные базы для "оборонительных ударов" на Ближнем Востоке. То есть, Великобритания не будет присоединяться к ударам, но продолжит оборонительные действия в регионе. Кроме того, премьер-министр страны Кир Стармер сообщил, что для помощи партнерам из стран Персидского залива в сбивании иранских дронов Великобритания привлечет экспертов из Украины.

Это - очень своевременный и уместный ход британской дипломатии по привлечению Украины к сотрудничеству с США, которое нам очень нужно. И, действительно, мы могли бы и сами догадаться и предложить какую-то похожую идею. Возможно, Киеву стоило бы быть проактивным в таких вопросах, потому что часть из них лежит на поверхности. Но, в любом случае, речь идет о совместной операции против иранского режима, который, фактически, нанес много вреда и нам. Следовательно, такое сотрудничество играет в нашу пользу.

Привлечение украинских специалистов, экспертов в сфере БПЛА позволит нам теснее пообщаться с соответствующими коллегами из стран-членов НАТО, завязать какие-то контакты с американцами, обменяться опытом.

Такое боевое взаимодействие между военными, в котором закаляется так называемое военное братство, важно и для нашего потенциального присоединения к Североатлантическому альянсу.

Видео дня

Ведь на самом деле контакты непосредственно между военными начались у нас задолго до 2022 года. После полномасштабного вторжения России в Украину они только крепли и расширялись через стажировки, постоянное общение на различных площадках, в частности во время совместных военных учений. И сейчас - тот момент, когда речь фактически может идти о совместной военной операции... Это - именно то, что позволяет еще больше укрепить контакты между военными и вывести их на новый уровень. Это - весомые практические шаги в направлении вступления в НАТО.

Еще один момент - получение знаний о каких-то интересных технологических новациях. Мы имеем огромный практический опыт, однако нам, возможно, будут интересны наработки или применения в этой сфере и британцев, и американцев. Нам пора отходить от постоянного прошения средств к их зарабатыванию. А такое сотрудничество, вполне вероятно, открывает огромный рынок соответствующих вооружений и для наших компаний. Это, в свою очередь - прибыль, зарплаты украинским инженерам и рабочим, расходы в бюджет...

На самом деле все эти вещи - они на поверхности. Однако они редко упоминаются в нашем публичном дискурсе. Но, раз уж предложение привлечь украинцев к помощи странам Персидского залива прозвучало, нужно им воспользоваться. Мы должны отреагировать на него должным образом. Это однозначно будет для нас полезно.