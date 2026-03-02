Некоторым украинцам перестанут выключать свет по графикам: Кабмин принял важное решение

Денис Шмыгаль отметил, что введен действенный механизм, который гарантирует, что преимуществами воспользуются те, кто имеет на это право.

Правительство приняло решение, которое позволит не выключать свет для некоторых украинцев. Теперь графики не будут применяться к тем линиям, где распределенная генерация обеспечивает по меньшей мере 80% потребителей. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр энергетики Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Речь идет о локальных источниках электроэнергии – например, мини-ТЭЦ, солнечные установки или другие объекты, питающие конкретный район или группу домов. Если такая генерация покрывает большинство потребителей на линии, их не будут отключать по почасовым графикам.

По его словам, таким образом, государство поощряет установку новых объектов распределенной генерации и привлечение их мощностей к общей энергосистеме.

Видео дня

"Также вводим действенный механизм, который гарантирует, что преимуществами воспользуются именно те, кто имеет на это право. Оператор системы распределения (облэнерго, – УНИАН) будет анализировать фактические объемы покрытия распределенной генерацией потребителей. Если они будут составлять менее 80%, к таким линиям будут применять почасовые графики", - подчеркнул Шмыгаль.

Ситуация в энергетике Украины - последние новости

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко считает, что Россия продолжит наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре и после окончания зимы. При этом она сообщила, что правительство уже начало подготовку энергосистемы к следующему отопительному сезону. В частности, премьер Украины поручила областным военным администрациям совместно с министерствами энергетики, финансов и развития общин совместно с "Укрэнерго" разработать региональные планы энергетической устойчивости.

По словам первого вице-премьера Дениса Шмыгаля, на восстановление и модернизацию энергетического сектора нужно более 90 миллиардов долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: