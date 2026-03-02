Психологический рубеж преодолен: в Украине резко выросли цены на яблоки

На сегодняшний день розничная цена на отборные сортовые яблоки составляет около 70 грн за килограмм.

В начале марта 2026 года украинский рынок яблок демонстрирует заметный рост розничных цен, который уже ощущают покупатели. Об этом сообщает портал EastFruit.

В супермаркетах сортовые яблоки, в частности Golden Delicious и Red Chief, продаются примерно по 70 грн за килограмм, что еще несколько лет назад казалось маловероятным для массового сегмента.

По мнению специалистов, рынок яблок в Украине постепенно переходит к более высоким ценам. Даже несмотря на хороший урожай прошлого года, цены не вернулись к уровню прошлых лет.

Дело в том, что производители работают в условиях растущих затрат на энергию, хранение, логистику и рабочую силу. Эксперты говорят, что, учитывая повреждение яблоневых садов зимними морозами, риски дальнейшего повышения цен остаются высокими.

В целом наблюдается значительная ценовая дифференциация. Сегодня на рынках яблоки можно приобрести от 40 грн/кг и выше, тогда как в сетевых супермаркетах, в частности дискаунтерах, иногда предлагают более дешевые варианты благодаря меньшему калибру или более низкому качеству партий.

"Однако психологический рубеж в 70 грн/кг для качественного сортового яблока уже фактически преодолен", – говорит руководитель международной плодоовощной платформы EastFruit Екатерина Зверева.

Отметим, что несколько лет назад яблоки в Украине стоили 15–20 грн за килограмм.

Основными факторами подорожания стали инфляционное давление, рост затрат на хранение, логистику и энергоносители, а также постепенное сокращение предложения качественной продукции в конце сезона.

Цены на яблоки в супермаркетах Украины

В сети Varus этот популярный фрукт можно купить по 35,90 грн/кг.

При этом в АТБ его продают по 29,80 грн/кг.

В то же время Сильпо стартуют от 42 гривень за килограмм.

Цены на продукты в Украине – последние новости

На прошлой неделе в Украине изменились оптовые цены на овощи. В частности, из-за роста спроса начала дорожать картофель. Аналитики сообщили, что этот популярный овощ подорожал с 10-14 до 12-15 гривень за килограмм.

Кроме того, подорожали морковь – с 9–13 до 12–15 грн/кг, а также столовая свекла – с 7–9 до 10–12 грн/кг. Зато цены на белокочанную капусту немного упали – до 9–11 грн за килограмм вместо 10–12 грн.

Также исполнительный директор Международной ассоциации гречихи Сергей Громовой сообщил, что из-за недостаточного урожая в прошлом году в Украине уже наблюдается дефицит гречихи. Единственным поставщиком, способным удовлетворить спрос, остается РФ. По словам специалиста, российскую гречиху иногда могут продавать в отечественных магазинах под видом казахской.

