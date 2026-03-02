В КГГА предупредили о масштабном ремонте мостов: где и когда будут ограничивать движение в столице

Во время работ транспортное движение будет ограничиваться частично и поэтапно.

В Киеве 3 и 4 марта частично ограничат движение по ряду мостов и путепроводов. В столице будут ремонтировать аварийные участки дорожного покрытия.

В пресс-службе КГГА сообщили, что во время работ транспортное движение будет ограничиваться частично и поэтапно. В случае ухудшения погодных условий сроки проведения работ могут быть изменены.

Так, 3 марта специалисты КП "Киевавтошляхмист" будут проводить ремонтные работы на Южном мосту, путепроводе через железнодорожные пути на Харьковском шоссе, путепроводе на пересечении ул. Братиславской и Шолом-Алейхема, путепроводе на пересечении ул. Миропольской с просп. Броварским и Святошинско-Броварской линией метрополитена возле станции метро "Черниговская", а также на путепроводе на пересечении просп. Броварского с железнодорожной станцией Дарница – Почайна.

Видео дня

А 4 марта ремонтные работы будут проводиться на мосту имени Е.О. Патона, путепроводе Никольском через железнодорожные пути, путепроводе на пересечении ул. Дегтяревской и ул. Николая Василенко с просп. Берестейским возле ст. м. "Берестейская".

В КГГА извинились за временные неудобства и просят водителей учитывать ограничения при планировании маршрута.

Мосты Киева - последние новости

В столице 26 и 27 февраля также частично ограничивали движение по ряду мостов и путепроводов. В эти дни должны были ремонтировать аварийные участки дорожного покрытия.

25 февраля стало известно, что очередное плановое обследование моста имени Патона зафиксировало новые угрожающие факты в мостовом сооружении. Ученые тогда сообщали о появлении значительных дефектов и повреждений, которые существенно влияют на надежность и долговечность как моста в целом, так и отдельных его конструкций.

Вас также могут заинтересовать новости: