Какие старые видеокарты все еще топ в 2026 году: эксперты выбрали 5 моделей

Все они по-прежнему подходят для 1080p-гейминга, а некоторые из них способны справляться и с 1440p в отдельных играх.

Даже в 2026 году, когда на рынке появляются новые GPU-архитектуры с AI-ускорением, трассировкой лучей и инновациями вроде DLSS 4.0, некоторые старые видеокарты по-прежнему впечатляют своей производительностью и могут успешно справляться с современными играми и задачами,

Портал XDA Developer выделяет пять видеокарт, которые все еще не ушли на пенсию и хороши для гейминга в 1080p. А некоторые из них даже позволяют играть в 1440p в нетребовательных тайтлах.

GeForce GTX 1080 Ti

Выпущенная в 2017 году как топ-модель серии Pascal, эта видеокарта до сих пор обеспечивает комфортный 1080p-гейминг, например в Forza Horizon 5 на высоких настройках. Даже в тяжелых проектах вроде Black Myth Wukong и Spider-Man 2 она показывает играбельные 50–60 FPS.

С учетом того, что большинство игроков все еще используют разрешение 1080p, GTX 1080 Ti остается достойной картой для базового игрового ПК.

Radeon RX 5700 XT

Флагман RDNA 1-поколения 2019 года. Несмотря на отсутствие поддержки трассировки лучей в реальном времени, 5700 XT показывает отличную сырую производительность и поддерживает технологии апскейлинга через AMD FSR 3 – что дает дополнительный прирост кадров в поддерживаемых играх.

В 2026 году RX 5700 XT остается мощным 1080p GPU во многих современных играх, таких как Cyberpunk 2077, God of War Ragnarok и Horizon Forbidden West при оптимизированных настройках.

GeForce RTX 2060 Super

Видеокарты 60-й серии у Nvidia традиционно считаются "народными". Если вспомнить, какой популярностью пользовалась GTX 1060 становится понятно, о чем речь. RTX 2060 Super не повторила ее массовый успех, но стала одной из самых доступных карт с поддержкой трассировки лучей на момент выхода.

Даже в 2026 году видеокарта способна запускать современные игры вроде Cyberpunk 2077 в 55–60 FPS на низко-средних настройках. Также карточка предлагает доступ к фирменной трассировке лучей и технологии DLSS, что продлевает ее актуальность.

GeForce RTX 3060 12GB

До сих пор одна из самых популярных видеокарт среди игроков. 12 ГБ VRAM обеспечивают хороший запас на будущее и иногда дают преимущество даже над RTX 5060 с 8 ГБ.

RTX 3060 12GB подходит для стабильного 1080p и в некоторых случаях для 1440p. Также поддерживает трассировку лучей и DLSS.

Radeon RX 6600 XT

RX 6600 XT построена на архитектуре RDNA 2 и не впечатляет производительностью в трассировке лучей, однако в обычных играх без RT она практически не уступает RTX 3060.

Спустя более четырех лет карточка все еще подходит для комфортного 1080p-гейминга. В современных проектах – включая Cyberpunk 2077 и God of War Ragnarok – придется иногда мириться с показателями ниже 60 FPS, однако в киберспортивных играх и менее требовательных тайтлах 60+ кадров остаются достижимыми.

Согласно свежему опросу Steam, более 52% ПК-геймеров по-прежнему используют разрешение 1920×1080 для своего основного монитора. Тогда как самой популярной видеокартой является GeForce RTX 4060.

Ранее стало известно, что из-за продолжающегося дефицита памяти Nvidia впервые за 30 лет не выпустит ни одной новой видеокарты, Sony задерживает выход PS6 до 2029 года, а дешевые SSD могут уйти в прошлое.

