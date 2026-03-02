Следующие дни станут решающими: Ходжес прокомментировал свержение режима аятолл в Иране

Генерал подчеркнул, что большинство иранцев рады, что Хаменеи и другие лидеры уже исчезли.

Иранцы теперь будут более осторожными и подождут, чтобы убедиться в опасности режима аятолл после того, как США пообещали поддержать протесты в Иране, но так и не сделали этого. Об этом заявил генерал Бен Ходжес, американский военный, бывший командующий войсками США в Европе в эфире "Эспрессо".

"Командование Израиля и Соединенных Штатов ожидали, что Иран будет отвечать. Мы понимали, что это будет в таком большом масштабе. Иранский режим борется за свое существование, за выживание и, конечно, будет использовать все, что у них есть для того, чтобы остаться у власти - будь то ракеты, дроны или даже террористические атаки в разных местах. Мы понимаем, что они пытаются надавить на европейские страны и на США, чтобы те прекратили эти атаки", - подчеркнул он.

Ходжес считает, что следующие несколько дней будут важными в отношении реакции граждан Ирана на события в стране. По его словам, большинство иранцев радуются, что Хаменеи и другие лидеры уже исчезли.

"Это был не лучший способ их убрать, но мы видим, что тысячи протестующих были до этого убиты в Иране. Однако иранцы будут скептичны, ведь Соединенные Штаты обещали им помочь, когда они выходили протестовать. Я думаю, что они будут еще ждать, чтобы убедиться, что тот режим не будет представлять для них опасность. Иранцы очень осторожны, поэтому подождут", - добавил генерал.

Также бывший командующий войсками США в Европе сказал, что иранцы должны понимать, что это для них лучшая возможность для того, чтобы свергнуть режим аятолл и прийти к лидерству.

"Иранский народ меня очень приятно поразил своей смелостью", - отметил Ходжес.

Военный подчеркнул, что часть вызова смены режима в Иране заключается в том, что должен быть кто-то, кто придет после свергнутых лидеров.

"Что касается Венесуэлы и режима Мадуро, то там уже ведутся разговоры о том, кого привести к власти - будет ли это вице-президент, то есть там есть план. Но я не знаю, была ли такая работа проделана в отношении Ирана. Президент Трамп вчера, 1 марта, сказал, что все люди режима аятол, которые брали на себя лидерство и ответственность, были убиты в течение первого дня. Я думаю, что эта часть не очень хорошо спланирована и организована, то есть мы пока не можем точно знать об этом", - подытожил генерал.

Влияние войны с Ираном на Украину

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что события в Иране - это сигнал Путину, чем заканчиваются диктатуры. Он подчеркнул, что Москва уже показала свою неспособность эффективно поддержать режим Башара Асада в Сирии, а сейчас сосредоточила все силы на войне против Украины.

"Путин уже показал, какой он союзник в Сирии, когда, в принципе, они были неспособны помогать режиму Асада. Точно так же, на мой взгляд, продемонстрировали и сейчас свою слабость. То есть они как союзники - ничтожны. Все их силы, все их вооруженные силы и другие формирования, они все находятся в Украине. Больше сил у них нет", - добавил Зеленский.

Также украинский лидер ответил, может ли война в Иране сорвать встречу Украины, США и РФ. Он сказал, что обновленной информации о возможной трехсторонней встрече пока нет.

"Встреча предполагалась в период с 5-го по 8-е, ориентировочно 5-6 марта. Встреча планировалась в Абу-Даби. Пока что, из-за сегодняшних боевых действий, мы не можем подтвердить, что встреча будет именно в Абу-Даби, но, тем не менее, никто не отменял встречу", - заверил президент.

