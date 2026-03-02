События в Иране - это сигнал Путину, чем заканчиваются диктатуры, - Зеленский

По его словам, россияне показали, что они никчемны как союзники.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что события в Иране демонстрируют ограниченные возможности России как союзника. Об этом он заявил во время общения с журналистами.

По его словам, Москва уже показала свою неспособность эффективно поддержать режим Башара Асада в Сирии, а сейчас сосредоточила все силы на войне против Украины.

"Путин уже показал, какой он союзник в Сирии, когда, в принципе, они были неспособны помогать режиму Асада. Точно так же, на мой взгляд, продемонстрировали и сейчас свою слабость. То есть они как союзники - ничтожны. Все их силы, все их вооруженные силы и другие формирования, они все находятся в Украине. Больше сил у них нет. А то, что происходит в Иране, мне кажется, это хороший сигнал, чтобы Путин посмотрел, чем заканчивается диктатура", - подчеркнул президент.

Видео дня

События в Иране показали Путину, что нужно спасать самого себя

Как сообщал УНИАН, капитан 1 ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ (2004-2020) Андрей Рыженко выразил убеждение, что военные действия США и Израиля против Ирана показали российскому диктатору Владимиру Путину, что сейчас нужно спасать самого себя.

Он подчеркнул, что большое количество "Шахедов" построено как раз из так называемых машинокомплектов, которые были привезены в Россию и собраны с помощью Ирана.

Поэтому, по словам Рыженко, россияне теряют очередного своего партнера, как военного, так и по клубу нефтяных трейдеров, которые могли диктовать цены на рынке. Единственный, кто сейчас остался у них более-менее из стабильных друзей, – это Северная Корея.

Сейчас, по мнению эксперта, российский режим задумался, что нужно самим спасаться и из этой ситуации выходить.

Вас также могут заинтересовать новости: