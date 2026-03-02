Конец бесплатной медицины: кардинальные изменения для украинцев в Польше с 5 марта

Новые правила игры от польского правительства заставят сотни тысяч беженцев по-другому взглянуть на свой бюджет и официальное трудоустройство.

С 5 марта 2026 года Польша вводит кардинальные изменения в доступе к медицинским услугам для граждан Украины, прибывших в страну после начала полномасштабного вторжения. Главной причиной таких изменений стал закон об отмене так называемого "спецзакона", который, по данным журналистов, президент Польши Кароль Навроцкий подписал еще 19 февраля.

Это решение фактически перечеркивает прежние условия проживания для сотен тысяч украинцев, поскольку теперь право на бесплатное лечение за счет государства будет сохраняться только для отдельных категорий граждан, сообщает издание Rynek Zdrowia. Это касается:

детей;

беременных женщин, включая послеродовой период;

жертв пыток и изнасилований;

раненых в результате войны;

лиц, проживающих в центрах коллективного размещения.

"Другие граждане Украины, которые приехали в Польшу после начала войны, чтобы иметь право пользоваться системой государственного здравоохранения, должны будут платить взнос на медицинское обслуживание", – отметил PAP Войцех Рожденский, доцент факультета права и администрации Варшавского университета.

Из бесплатного пакета помощи для украинцев исключают даже такие критические позиции, как лечение бесплодия и операции по удалению катаракты. Обязательным условием для получения любой помощи, как и раньше, остается наличие номера PESEL со статусом UKR, говорится в материале.

В то же время, по данным Министерства здравоохранения и МВД Польши, украинцы уже давно стали не бременем, а весомым финансовым донором польской медицины. Статистика свидетельствует, что за период 2022-2024 годов украинцы уплатили в Национальный фонд здоровья более 9 миллиардов злотых (примерно 107,75 миллиарда гривен), тогда как стоимость предоставленных им услуг составила лишь 2,1 миллиарда злотых (около 25,14 миллиарда гривен).

Ранее УНИАН писал, что Польша постепенно сворачивает особые условия пребывания для украинцев, вводя новые правила, которые приближают их статус к общим нормам для иностранцев. Основные изменения касаются отмены бесплатного проживания в коллективных центрах и ужесточения требований по обязательному получению карт побыту для легализации.

Также Варшава привязывает выплату детского пособия к обязательному посещению детьми местных школ, что имеет целью лучшую интеграцию украинских семей. Эти шаги свидетельствуют о переходе от экстренной гуманитарной поддержки к долгосрочной политике самостоятельности и контроля за пребыванием беженцев.

Добавим, что по данным аналитиков, по состоянию на конец 2025 года за рубежом находилось около 5,6 млн украинцев, из которых до 3 млн могут никогда не вернуться. Наименее склонными к возвращению являются молодежь, мужчины и люди с высоким доходом, тогда как наличие партнера в Украине повышает шансы на приезд вдвое.

Большая часть беженцев – это высокообразованные специалисты, и 1,7 млн взрослых уже успешно интегрировались в рынки труда западных стран. В зависимости от окончательного количества тех, кто останется за границей, ежегодные потери ВВП Украины могут составить от 2% до 9,5%.

