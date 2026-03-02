Этого комплекса нигде нет: эксперт о том, как Украина может усилить ПВО союзников

В то же время полностью уничтожить производство "Шахедов" в Иране не получится, считает Павел Нарожный.

Несмотря на то, что у западных союзников есть ряд высокотехнологичных средств ПВО, в частности ЗРК Patriot и SAMP/T, у них нет такой общей системы, которая есть в Украине. Такое мнение высказал Павел Нарожный, основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт, в эфире Radio NV.

"Это средства радиоэлектронной борьбы. Это огромное количество мобильных огневых групп, которые выезжают, покрывают всю нашу территорию для того, чтобы сбивать все эти дроны. Это дроны-перехватчики украинской разработки, которые производятся в Великобритании. Этого всего комплекса не существует ни в одной другой стране мира", - сказал Нарожный.

Он добавил, что научить создавать такой комплекс способны только украинские специалисты из Воздушных сил. И это позволит защитить, в частности, Израиль и другие страны Ближнего Востока от дронных атак Ирана.

"Значительное количество дронов, которые летают по Украине - это дроны иранского производства, те самые "Шахеды". И они будут летать и дальше, потому что даже после таких крупных ударов, которые нанесли американцы и Израиль, уничтожить полностью производство не получится. Потому что значительное количество компонентов китайского производства будут продолжать поступать, и они могут продолжать и дальше их производить", - отметил Нарожный.

Ситуация на Ближнем Востоке: что известно

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон планирует привлечь украинских специалистов для того, чтобы помочь партнерам из стран Персидского залива сбивать иранские БпЛА. Он также заявил, что Великобритания разрешила использовать США военные базы страны для "оборонительных" ударов на Ближнем Востоке.

О готовности Украины помочь странам Европы в укреплении системы ПВО ранее заявил президент Владимир Зеленский. В то же время он подчеркнул, что ситуация на Ближнем Востоке показала, что обеспечение 100% защиты от ракет и "Шахедов" является непростой задачей.

