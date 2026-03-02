Из геологической истории Земли исчез миллиард лет: ученые наконец узнали причину

Причиной является древний суперконтинент.

В геологической науке есть крайне интересный секрет, над которым ученые ломают голову десятилетиями: в истории Земли не хватает около миллиарда лет. Этот пробел в земных породах называется Великим несогласием, и он является предметом многочисленных дискуссий. Однако, как пишет IFLScience, новое исследование наконец нашло разгадку этой проблемы.

Что такое Великое несогласие

В геологии более молодые слои горных пород или осадочных пород находятся над более старыми слоями. Но иногда, спускаясь вниз по слоям породы, можно обнаружить разрыв, где отсутствуют слои геологической летописи.

Великое несогласие было впервые обнаружено в 1869 году в Большом каньоне, где породы возрастом 500 миллионов лет лежат поверх пород, возраст которых превышает 1 миллиард лет. А затем его признаки были обнаружены по всему миру.

Основные гипотезы

Ранее геологи считали, что этот разрыв является результатом эрозии во время "Земли-снежка" – периода, длившегося почти 100 миллионов лет и закончившегося около 635 миллионов лет назад, когда вся планета была покрыта ледниковыми покровами толщиной в несколько километров.

Другие предполагали, что причиной Великого несогласия может быть тектоническое "обнажение" – когда верхние слои горных пород заменяются более глубокими.

Новое исследование

В новой статье в PNAS представлены данные анализа образцов горных пород, взятых в Северном Китае, с использованием термохронологии – метода определения скорости охлаждения горных пород по радиоактивному распаду минералов – для установления момента появления различных слоев на поверхности Земли.

И результаты подтверждают тектоническую модель Великого несогласия, а не ледниковую эрозию.

Анализ месторождений полезных ископаемых в Северном Китае "убедительно свидетельствует о том, что большая часть эрозии под Великим несогласием произошла до начала неопротерозойских условий "Земли-снежка" и совпадает по времени с циклом суперконтинента Колумбия".

Колумбия – это название одного из древнейших суперконтинентов Земли. Он сформировался от 2,1 до 1,8 миллиарда лет назад, а затем распался около 1,5 миллиарда лет назад, что совпало с появлением первой многоклеточной жизни в древних морях.

"Многочисленные фазы эрозии во время цикла суперконтинента Родиния (состоявшегося 1,26 миллиарда лет назад, а затем распавшегося 750 миллионов лет назад), и оледенения "Земли-снежка" несомненно, способствовали формированию Великого Несогласия, но ни одна из них не является основным объяснением его существования на нескольких континентах", – добавляют авторы.

УНИАН рассказывал, что геологи в Канаде обнаружили трещину, содержащую самую древнюю известную воду на Земле возрастом около 2,64 миллиарда лет.

