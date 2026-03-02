Зеленский прокомментировал участие Китая в мирных переговорах с Россией

Пекин, в частности, может повлиять на поставки Москве товаров двойного назначения.

В настоящее время Китай не вовлечен в мирные переговоры между Украиной и Россией. Об этом в беседе с журналистами сообщил президент Владимир Зеленский.

"У меня был хороший разговор с канцлером (Германии, – УНИАН), для меня были важны детали его визита в Китай. Он поднимал вопрос Украины, разговаривал об этом с лидером Китая", – сказал президент.

Он отметил, что украинским дипломатам поручено быть в контакте с китайской стороной. "Для нас важно ее привлечь не в войну, а именно в прекращение войны... Думаю, что это в их силах", - высказал мнение Зеленский.

Он продолжил, что в любом случае в отношении поставок некоторых видов оружия, товаров двойного назначения, на это может повлиять лидер Китая.

"Для нас их участие было бы точно неплохим, но пока их вовлеченности мы не видим", - сказал Зеленский.

Переговоры об окончании войны

Ранее глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что РФ готова принять гарантии безопасности, которые предлагают США. По его словам, гарантии безопасности, скорее всего, будут активированы параллельно с завершением войны.

Между тем КМИС провел опрос, который показал, что 70% украинцев не верят, что мирные переговоры приведут к устойчивому миру. В частности, украинцы понимают, что россияне если и готовы завершить войну, то только на условиях, которые будут капитуляцией Украины, отметил исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

