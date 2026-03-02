Как украинцы относятся к сдаче Донбасса, - опрос

Холодный голод от россиян не помог им изменить точку зрения украинцев.

Сейчас 57% украинцев категорически отвергают вывод украинских войск из Донбасса в обмен на гарантии безопасности от США и Европы. Такие данные опроса обнародовал Киевский международный институт социологии (КМИС).

При этом в целом готовы (хотя преимущественно - неохотно) - 36%. Остальные 7% не смогли определиться или отказались отвечать.

Отмечается, что в конце января 2026 года 52% были категорически против и 40% в целом были готовы поддержать такое предложение, в середине января 2026 года - соответственно, 54% и 38%.

"То есть в целом за последний месяц существенных изменений в общественных настроениях не было, в частности, мы не наблюдаем рост готовности соглашаться на такое предложение (что было, скорее всего, одной из целей российской кампании террора во время холодной зимы)", - подчеркивают в КМИС.

При этом в КМИС добавили, что в этом вопросе ничего не говорили об официальном признании территорий Донбасса частью России. В сообщении сказано:

"Скорее всего, если бы мы прямо предусматривали, что Украина должна это официально признать и навсегда отказаться от территорий, уровень поддержки предложения был бы ниже".

Отмечается, что с Запада на Восток становится больше тех, кто готов обменять Донбасс на гарантии безопасности. В КМИС добавили, что в случае обычного мониторингового вопроса доля тех, кто категорически отвергает предложение, снижается с 60% на Западе и 62% в г. Киев до 45% на Востоке. При этом только на Востоке (это Харьковская (преимущественно) и Донецкая области) есть условный паритет - 45% категорически отвергают и 44% готовы принять. В других регионах больше противников такого предложения.

Чем моложе респонденты, тем больше тех, кто готов одобрить такое предложение. В частности, среди тех, кому 18-29 лет, 55% готовы одобрить такое предложение, среди 30-44-летних - 50%, а далее показатель снижается до 25% среди 45+ летних.

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий отмечает, что украинцы остаются открытыми к трудным компромиссам и готовы обсуждать их - но не ценой капитуляции. В частности, в вопросе Донбасса, более половины отвергают такое предложение, а те, кто согласен с ним - выдвигают жесткие требования к гарантиям безопасности.

"И мы видим, что если роль США открыто сведется к минимуму (не будет не только войск на земле, что мало кто и так ожидает, но и не будет закрытого неба и бесплатного предоставления оружия), поддержка такого тяжелого территориального решения существенно сократится. Сейчас в Украине есть кризис доверия к руководству США (но не к американским гражданам), который делает украинцев более циничными в восприятии их обещаний по гарантиям безопасности", - подчеркнул он.

Мирные переговоры с РФ

Как сообщал УНИАН, Bloomberg со ссылкой на свои источники писал, что Россия готова подписать мирное соглашение, если Украина согласится вывести войска из Донбасса. При этом российские чиновники все больше склоняются к мнению, что нет смысла продолжать мирные переговоры с Украиной под руководством США, если Киев не готов уступить территорию.

Также Россия готова вывести войска из северо-восточных районов Украины - Сумской и Харьковской областей, а также Днепропетровской области - в рамках соглашения и не будет настаивать на увеличении территории в южных районах Херсона и Запорожья, сообщил один из источников.

