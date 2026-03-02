При негативном сценарии бензин и дизель в Украине могут подорожать на 10 гривень, - эксперт

Если же цены на нефть не будут превышать 80 долларов за баррель, топливо в Украине подорожает на 5 гривень, прогнозирует специалист.

Цены на бензин и дизель на АЗС в минувшие выходные выросли на одну гривню из-за событий в Иране. На текущей неделе они могут прибавиться еще на гривну, и это далеко не предел, рассказал в комментарии УНИАН основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин.

"Видимо, одну гривню увидим на этой неделе и две на следующей. Все будет зависеть от интенсивности боевых действий. Как быстро США возьмут ситуацию под контроль", - подчеркнул эксперт.

Он прогнозирует, что из-за боевых действий в Иране цены на АЗС могут вырасти на 5 гривень, при условии, что цена на нефть не превысит 80 долларов за баррель. Если же "что-то пойдет не так" и цены на нефть превысят 100 долларов за баррель, то, по прогнозам эксперта, стоимость бензина и дизеля в Украине может вырасти на целых 10 гривень.

"Это если цены на нефть превысят 100 долларов за баррель. Сейчас мы говорим о 5 гривнях. Гривну мы увидели, еще четыре впереди. Будем расти со скоростью 1-2 гривни в неделю до момента определения ситуации с Ираном", - отметил Леушкин.

Он не исключает такого сценария, если боевые действия в Иране затянутся более чем на месяц, но, впрочем, называет его маловероятным.

"У мирового рынка есть три недели, максимум месяц, чтобы не скатиться в какой-то ценовой коллапс. Учитывая армаду, которая сосредоточена там (вблизи берегов Ирана, – УНИАН), авианосные группы – одна американская, одна французская, нереальное количество самолетов плюс Израиль – должны размотать Иран по полной программе", – отметил эксперт.

Льоушкин пояснил, что текущий скачок цен на нефть связан с тем, что 200 танкеров не могут выйти из Персидского залива из-за фактической блокировки стратегически важного Ормузского пролива.

"Мы потеряли 20% рынка... Если США смогут предложить какие-то корабли, патрулирование, разнесут установки для запуска баллистических ракет, дадут сигнал рынку, что можно плавать, то, конечно, будет откат", - подчеркнул эксперт.

В таком случае со временем будет и откат цен на АЗС в Украине. В случае разрядки ситуации в Иране в течение трех недель-месяца, возможно, будет падение цен на бензин и дизель в Украине на две-три гривни, говорит специалист.

"Минус пять гривень не будет. Возможно, от минуса будет две гривни, в лучшем случае - три гривни. Так всегда бывает", - подчеркнул Леушкин.

Ситуация в Иране - последние новости

После атак Ирана вблизи Ормузского пролива десятки танкеров с нефтью застряли в Персидском заливе и не рискуют проходить ключевой морской коридор. Это уже нарушает логистику в регионе и может поставить под угрозу производство нефти

Из-за фактического перекрытия контролируемого Ираном Ормузского пролива, по состоянию на 10:30 по киевскому времени цена нефти марки Brent выросла почти на 10%, до 79,97 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI подскочила почти на 9%, до 73 долларов за баррель.

