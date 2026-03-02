В порту 'Новороссийск' СБУ поразила военные корабли и системы ПВО, - источники

Поражены военные корабли, радар наведения 30Н6Е2 комплекса С-300 ПМУ-2 "Фаворит" и др.

Беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ совместно с другими составляющими Сил обороны устроили яркую "хлопок" на военных и нефтяных объектах порта "Новороссийск", которые вовлечены в войну против Украины. Об этом сообщили УНИАН источники в спецслужбе.

По предварительным данным, беспилотники СБУ поразили:

военные корабли;

радар наведения 30Н6Е2 комплекса С-300 ПМУ-2 "Фаворит";

ЗРГК "Панцирь-С2";

шесть из семи нефтеналивных стендеров на нефтяном терминале "Шесхарис".

По словам собеседника, с ночи в порту бушует масштабный пожар. Этот терминал является одним из крупнейших нефтеналивных комплексов по перевалке нефти и нефтепродуктов на юге РФ. Он обеспечивает топливом российские группировки, воюющие в Украине.

"СБУ продолжает системную работу по ослаблению военного, финансового и логистического потенциала врага. Каждая такая спецоперация напрямую влияет на способность россиян вести боевые действия и получать нефтедолларовые поступления в бюджет. Сезон весенних "бавонов" начат", - сообщил информированный источник в СБУ.

Удары по РФ

Как сообщал УНИАН, в ночь на 1 марта Силами обороны Украины поражена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Мангуш и радиолокационная станция С-300В4 в районе Новокрасновки (временно оккупированная территория Донецкой области).

Также на временно оккупированной территории Запорожской области был поражен склад горюче-смазочных материалов в районе н.п. Пришиб, ремонтная часть оккупантов в районе Багатовки, а также сосредоточение живой силы противника в районах Дунаевки и Полтавки.

В то же время, в ночь на 21 февраля подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ нанесли удар, используя крылатые ракеты FP-5 "Фламинго". Было предприятие военно-промышленного комплекса "Воткинский завод" в городе Воткинск (Удмуртская Республика, РФ). Этот завод производит межконтинентальные баллистические ракеты РС-24 "Ярс", "Ярс-С", "Ярс-М"; баллистические ракеты ЗМ-30 (Р-30) "Булава" для подводных лодок проекта 955А "Борей-А"; баллистические ракеты типа 9М723-1 для ОТРК "Искандер-М" и 9-С-7760 для авиационного ракетного комплекса "Кинжал".

