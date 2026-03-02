Зеленский ответил, обращались ли партнеры за помощью в сбивании иранских дронов

Он отметил, что разговоров на эту тему не было.

На сегодняшний день не поступало запросов от стран-партнеров о привлечении украинских экспертов-дронщиков. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос по поводу заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера о привлечении экспертов из Украины, чтобы помочь партнерам из стран Персидского залива сбивать иранские дроны.

"Никаких запросов я не получал ни от Великобритании, ни от кого-либо из партнеров, а также от представителей Ближнего Востока. Я ни с кем не разговаривал об этом", - сказал Зеленский.

При этом он подчеркнул, что у украинских военных, операторов дронов есть большой опыт в этом деле.

"У нас очень опытные люди. Мы готовы делиться этой информацией. Пусть к нам приезжают наши партнеры", - сказал президент Украины.

При этом он напомнил, что в начале полномасштабного вторжения России на территорию Украины наши военные ездили на обучение в страны-партнеры, в частности, в Германию, Великобританию, США.

"И поэтому сегодня, когда к нам обращаются именно эти страны, которые являются нашими партнерами, то мы открыты к тому, чтобы делиться нашим опытом, технологиями", - сказал Зеленский.

Украина может помочь партнерам

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что Великобритания вместе со своими специалистами привлечет экспертов из Украины для того, чтобы помочь партнерам из стран Персидского залива сбивать иранские дроны.

Также он проинформировал, что Великобритания разрешила использовать США военные базы страны для "оборонительных" ударов на Ближнем Востоке.

