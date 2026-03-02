Правительство обновило состав наблюдательного совета 'Нафтогаза'

Представителями государства стали заместитель министра экономики и государственный секретарь Кабинета министров.

Правительство назначило обновленный состав наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" на основании представления номинационного комитета. Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, наблюдательный совет состоит из шести членов.

Независимыми международными членами были избраны Роберт Шлешинский, Эрик Расмуссен, Данкан Найтингел и Тор Мартин Анфиннсен.

Роберт Шлешинский (Польша) - эксперт по корпоративному управлению и энергетике.

Видео дня

Эрик Расмуссен (Дания) - эксперт в сфере финансирования энергетики и инфраструктуры, в частности в ЕБРР. Работал над реформой корпоративного управления государственных предприятий Украины, в частности в НАК "Нафтогаз Украины".

Данкан Нейтингейл (Канада) - специалист, специализирующийся на операционном управлении добычей и развитием энергетических активов. Возглавлял наблюдательный совет ПАО "Укрнафта", в частности внедрял практики ОЭСР.

Тор Мартин Анфиннсен (Норвегия) - занимал руководящие должности в норвежском энергетическом гиганте Equinor. Как действующий член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", эксперт обеспечивает непрерывность управления и внедрение европейских стандартов.

Представителями государства в наблюдательном совете стали заместитель министра экономики Анна Артеменко и государственный секретарь Кабинета министров Украины Константин Марьевич.

"Параллельно завершаем обновление наблюдательных советов всей энергетической отрасли - "Центрэнерго", "Украинские распределительные сети", "Укрэнерго", "Укргидроэнерго", "Оператор ГТС Украины" и других", - добавила Свириденко.

Наблюдательные советы украинских компаний

В декабре 2025 года в наблюдательном совете "Укрзализныци" переизбрали своим председателем Гепарда Хафера, а заместителем председателя назначили Сергея Лещенко.

В ноябре 2025 года Кабинет министров досрочно прекратил полномочия Наблюдательного совета "Энергоатома" после громкого скандала в компании.

Впоследствии стало известно, что правительство работает над обновлением Наблюдательного совета "Энергоатома".

В январе 2026 года правительство назначило новый состав наблюдательного совета "Энергоатома" на основании представления номинационного комитета. Независимыми членами наблюдательного совета стали Румина Велши, Лаура Гарбенчуте-Бакиена, Патрик Фрагман и Брис Буюон, которые являются международными специалистами с многолетним опытом в области ядерной энергетики, финансов, управления рисками и юридического регулирования.

Представителями государства были избраны заместитель министра экономики Виталий Киндратов, председатель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин и государственный секретарь Министерства энергетики Максим Малашкин.

Вас также могут заинтересовать новости: