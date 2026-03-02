НБУ имеет достаточные резервы, чтобы сглаживать пиковый рост спроса на валюту.

В феврале на валютном рынке было относительно спокойно после завершения сезона повышенной активности, однако из-за эскалации на Ближнем Востоке ситуация может измениться. В ближайшее время гривня может временно ослабнуть из-за роста спроса на доллар и подорожания топлива.

Об этом в комментарии УНИАН рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

"В течение февраля на валютном рынке было относительно спокойно: гривня колебалась в очень узком диапазоне и не делала резких движений. Такой уравновешенный рынок можно расценивать как следствие завершения сезона повышенной активности: после основных платежных волн спрос на валюту успокоился", - сказала она.

Однако конец февраля принес сильные геополитические изменения. Эскалация на Ближнем Востоке сразу подтолкнула мировые цены на нефть вверх. Как пояснила Золотько, для стран, импортирующих энергоносители, это означает более значительные импортные расходы и одновременное повышение спроса на валюту внутри страны.

"Что это означает для Украины в ближайшие дни? Во-первых, НБУ имеет достаточные резервы и продолжает деятельность, чтобы сглаживать пиковый рост спроса. Во-вторых, международная помощь и одобренные программы, в частности решение МВФ о весомой программе финансирования и первом поступлении, дают рынку дополнительную уверенность", - сказала банкирша.

Она отметила, что эти факторы смягчают краткосрочные всплески и уменьшают риск неконтролируемой девальвации.

По прогнозу Золотько, в течение текущей недели, 2-6 марта, самым реалистичным сценарием является повышенная чувствительность гривни и ее колебания: гривня может временно ослабнуть из-за роста спроса на доллар и подорожания топлива, но резкое падение должно сдерживаться интервенциями НБУ и поступлением международной помощи.

Курс доллара в Украине и мире

Доллар укрепился по отношению ко всем основным валютам. Скачок цен на нефть заставил инвесторов пересмотреть ожидания относительно снижения ставок Федеральной резервной системы США в этом году, пишет Bloomberg.

Национальный банк Украины установил на вторник, 3 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,23 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

