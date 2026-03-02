Во Франции заявили о готовности участвовать в обороне стран Персидского залива

Министр иностранных дел страны осудил режим, который нарушает международное право и игнорирует резолюции Совета Безопасности.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж готов присоединиться к обороне своих партнеров на Ближнем Востоке на фоне обострения ситуации в регионе. Об этом сообщает BFMTV.

Барро подчеркнул "полную поддержку и солидарность" с "дружественными странами, которые были атакованы ракетами и беспилотниками Корпуса стражей исламской революции и втянуты в войну, которую они не выбирали", имея в виду Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Катар, Ирак, Бахрейн, Оман, Кувейт и Иорданию.

"Военная эскалация должна прекратиться как можно скорее. Иранский режим должен прекратить свои атаки и быть готовым пойти на значительные уступки", - сказал глава МИД Франции

Министр осудил режим, который "нарушает международное право, пренебрегает резолюциями Совета Безопасности, регулирующими ядерную энергетику, и бесконтрольно нарушает права человека".

Кроме того, министр заверил, что приоритетом Министерства иностранных дел является безопасность граждан Франции. По его словам, в настоящее время почти 400 000 граждан Франции проживают или посещают двенадцать стран, пострадавших от конфликта на Ближнем Востоке. Французские общины особенно велики в Израиле и Объединенных Арабских Эмиратах.

"Насколько нам известно, на данный момент жертв среди французов нет", - добавил Барро.

Позиция Германии и Великобритании

Как сообщал УНИАН, лидеры Германии, Франции и Великобритании пригрозили Ирану присоединитьсяк операции США и Израиля, если Тегеран не прекратит наносить удары по странам на Ближнем Востоке, которые не имеют отношения к боевым действиям.

Главы государств подчеркнули, что "безрассудные атаки" Ирана направлены против ближайших союзников Европы и угрожают их военным и гражданскому населению во всем регионе. Поэтому государства призвали Тегеран немедленно прекратить атаки, иначе они будут готовы присоединиться к боевым действиям.

