3 марта погода в Украине изменится

Во вторник, 3 марта, в Украину придут дожди, а местами - с мокрым снегом. Температура существенно не изменится. Теплее всего будет на Закарпатье и в южных областях, где воздух прогреется до +7°...+10°, а самая прохладная погода будет на северо-востоке, где столбики термометров днем покажут всего +2°...+4°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью 0°, днем +4°.
- Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью 0°, днем +9°.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +9°, небольшой дождь.
- В Ровно завтра облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +8°, небольшой дождь.
- В Тернополе 3 марта ночью 0°, днем +9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +8°, небольшой дождь.
- В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +98°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров показажут ночью 0°, днем будет +10°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +9°.
- В Виннице завтра будет 0°...+6°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Житомире во вторник ночью 0°, днем +5°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+4°, пасмурно, небольшой дождь и мокрый снег.
- В Черкассах завтра ночью 0°, днем +4°, пасмурно, небольшой дождь и мокрый снег.
- В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +5°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Полтаве - пасмурно, температура воздуха 0°...+4°, небольшой дождь и мокрый снег.
- В Одессе 3 марта - переменная облачность, температура ночью +1°, днем +10°, небольшой дождь.
- В Херсоне во вторник ночью будет +1°, днем +9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +9°, небольшой дождь.
- В Запорожье температура ночью +1°, днем +8°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет 0°, а днем +4°, пасмурно, небольшой дождь и мокрый снег.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +4°, небольшой дождь и мокрый снег.
- В Днепре температура ночью будет 0°, днем +5°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, +1°...+10°, небольшой дождь.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью 0°, днем +5°.
- В Северодонецке - пасмурно, температура ночью 0°, днем +5°.
3 марта - праздник, приметы погоды
3 марта - день памяти святых мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска. По приметам, если в этот день густой туман, то летом погода будет плохая.