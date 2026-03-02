3 марта погода в Украине изменится

Солнца станет меньше, а туч - больше. Также во многих областях местами пройдут небольшие дожди и мокрый снег.

Во вторник, 3 марта, в Украину придут дожди, а местами - с мокрым снегом. Температура существенно не изменится. Теплее всего будет на Закарпатье и в южных областях, где воздух прогреется до +7°...+10°, а самая прохладная погода будет на северо-востоке, где столбики термометров днем покажут всего +2°...+4°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью 0°, днем +4°.

Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью 0°, днем +9°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +9°, небольшой дождь.

В Ровно завтра облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +8°, небольшой дождь.

В Тернополе 3 марта ночью 0°, днем +9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +8°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +98°.

В Ужгороде завтра столбики термометров показажут ночью 0°, днем будет +10°, облачно с прояснениями.

В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +9°.

В Виннице завтра будет 0°...+6°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Житомире во вторник ночью 0°, днем +5°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+4°, пасмурно, небольшой дождь и мокрый снег.

В Черкассах завтра ночью 0°, днем +4°, пасмурно, небольшой дождь и мокрый снег.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +5°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха 0°...+4°, небольшой дождь и мокрый снег.

В Одессе 3 марта - переменная облачность, температура ночью +1°, днем +10°, небольшой дождь.

В Херсоне во вторник ночью будет +1°, днем +9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +9°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью +1°, днем +8°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет 0°, а днем +4°, пасмурно, небольшой дождь и мокрый снег.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +4°, небольшой дождь и мокрый снег.

В Днепре температура ночью будет 0°, днем +5°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, +1°...+10°, небольшой дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью 0°, днем +5°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью 0°, днем +5°.

3 марта - праздник, приметы погоды

3 марта - день памяти святых мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска. По приметам, если в этот день густой туман, то летом погода будет плохая.

