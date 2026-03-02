Эксперт рассказал, повлияет ли ситуация в Иране на поставки боеприпасов Украине

Коваленко считает, что Штаты, вероятнее всего, не смогут поставлять Украине то, что обещают.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке может повлиять на поставки Украине боеприпасов, включая ракеты для ЗРК Patriot от США. Особенно, если операция Вашингтона и Израиля против Ирана не закончится в течение месяца, заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко в комментарии "Телеграфу".

Он отметил, что сейчас главной целью США является смена власти в Иране на более лояльную к Вашингтону.

"Сделать это скорее всего удастся путем протестов, а не военно-сухопутной операции. Сейчас для ее развития нет потенциала", - подчеркнул Коваленко.

Обозреватель считает, что потенциальная проблема с поставками боеприпасов Украине от США исчезнет, когда ситуация с Ираном урегулируется. Он добавил, что Штаты, вероятнее всего, не смогут поставлять Украине то, что обещают, так как Вашингтон сильно вовлечен в военные действия в Иране. По его словам, фактически - это вопрос месяца.

Коваленко прогнозирует, что проблемы не будет, если США в течение месяца урегулируют ситуацию и завершат операцию в Иране. Тем не менее, по его словам, Украина может столкнуться с определенными трудностями, если операция продлится дольше.

"Может возникнуть соответствующий дефицит, поскольку в этих ракетах будут заинтересованы и в Саудовской Аравии, и в ОАЭ, и Израилю они будут нужны. Все будет зависеть от того, как быстро разрешится конфликт", - объяснил обозреватель.

Повлияет ли война на Ближнем Востоке на ПВО для Украины

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что пока от партнеров не поступало сигналов об уменьшении количества поставок ракет PAC-3 для Украины на фоне войны на Ближнем Востоке. Он отметил, что этот вопрос беспокоит Украину.

По словам Зеленского, пока программа PURL работает. Он подчеркнул, что работает над тем, чтобы были транши от наших европейских партнеров.

