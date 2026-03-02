Война с Ираном: на немецких автозаправках образовались длинные очереди

По всей стране фиксируется повышенный спрос на топливо.

В Германии на автозаправках образовались длинные очереди - водители спешат заправиться на фоне опасений дальнейшего роста цен на топливо из-за конфликта США и Израиля с Ираном, сообщает BILD.

Отмечается, что автовладельцы стремятся заправить баки заранее, опасаясь резкого подорожания бензина и дизеля.

"На фоне конфликта США и Израиля с Ираном автолюбители в Германии опасаются резкого роста цен на бензин и дизельное топливо и активно заполняют свои баки", - пишет издание.

Сегодня, 2 марта, представитель Ассоциации автозаправочных станций Герберт Рабль сообщил, что по всей стране фиксируется повышенный спрос. По его словам, на заправках выстраиваются очереди, поскольку люди обеспокоены возможным скачком цен.

"По всей Германии на заправках наблюдаются длинные очереди. Все обеспокоены", - подчеркнул Рабль.

Стоимость топлива уже пошла вверх. Крупные нефтяные концерны предупредили о дополнительном повышении примерно на два-три процента. Если в пятницу литр Super E10 стоил 1,780 евро, то в понедельник его цена выросла до 1,830 евро.

В ADAC также прогнозируют дальнейшее подорожание. Представительница клуба заявила, что в ближайшее время рост цен может продолжиться.

Проблемы с поставками нефти из-за войны с Ираном

Напомним, по данным Bloomberg, война в Иране может спасти Кремль, поскольку индийские государственные нефтеперерабатывающие компании и представители правительства в выходные провели встречу, на которой обсуждали ситуацию в регионе, которая почти полностью остановила поставки через Ормузский пролив.

Отмечалось, что третий в мире по величине импортер нефти рассматривает варианты, которые включают, в частности, очередное обращение к РФ. В настоящее время российские танкеры находятся вблизи индийских территориальных вод. Как отмечают СМИ, по состоянию на конец прошлой недели в азиатских водах находилось около 9,5 миллионов баррелей российской нефти.

