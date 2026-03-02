Windows 11 резко стала популярной: сколько людей уже перешли на новую ОС

Windows 11 продолжает опережать предшественницу, "захватив" уже почти 3/4 рынка операционных систем.

Доля Windows 11 среди пользователей операционных систем Microsoft резко выросла за последние два месяца. Согласно отчету агентства StatCounter, в настоящий момент она установлена практически на 3 из 4 потребительских ПК по всему миру.

Эксперты подсчитали, что в феврале 2026 года доля Windows 11 выросла с 62,4% до 72,5%, показав такой же рост, как месяцем ранее –с 50,7% до 62,4%. При этом в конце 2025 года доля Windows 11 составляла лишь 55%.

Доля Windows 10, официальная поддержка которой завершилась в октябре 2025 года, снизилась с 35,7% до 26,45% за прошедший месяц. Третьей идет Windows 7, которой, пользуются 0.61%. Доли остальных версий Windows, по данным StatCounter, составляют менее 0,2%.

Интересно, что украинские пользователи с меньшим энтузиастом переходят на Windows 11. Даже после официальной "смерти" доля Windows 10 все еще составляет почти 40%, тогда как до актуальной ОС обновилось всего 58,99% украинцев.

Аналитики отмечают, что рост популярности Windows 11 связан прежде всего с активной покупкой пользователями новых компьютеров с уже установленной операционкой, а также прекращение программной поддержки Windows 10.

Microsoft ранее подтвердила, что пока не собирается выпускать Windows 12. Осенью 2025 года вместо новой "винды" вышло крупное обновления 25H2 для Windows 11, а весной-летом 2026-го ожидается сборка 26H2.

