У Украины есть 'план Б' на случай выхода Кремля из мирных переговоров, - Зеленский

Позиция Украины в отношении территории не изменится, заявил президент.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на появление в западных СМИ информации о том, что Россия может выйти из переговорного процесса, если Украина не отдаст ей Донбасс.

"Мы обсуждаем возможность окончания войны за столом переговоров. И просто так сказать, что мы готовы выйти, так каждая из трех сторон может выйти. Но мы же каким-то образом собираемся для того, чтобы получить результат. Поэтому не нужно никого пугать, нужно продолжать переговоры. Если кто-то захочет выйти, ну что я могу сказать? Будем искать другие форматы, как заставить Россию закончить эту войну", – сказал Зеленский.

В то же время на вопрос, может ли измениться позиция Украины по передаче РФ всей территории Донецкой и Луганской областей, президент ответил: "Что касается моей позиции по территориальной целостности и суверенитету, моя позиция не может меняться".

Ранее Зеленский сообщил, что новая встреча с участием Украины, РФ и США планировалась на период с 5 по 8 марта. Он отметил, что из-за боевых действий на Ближнем Востоке место проведения может измениться. Однако пока никто не отменял саму встречу.

Ранее журналисты Bloomberg сообщали, что Россия рассматривает вариант выхода из переговоров, если Украина откажется передавать Москве Донбасс. По данным журналистов, предстоящая встреча должна стать решающей в этом вопросе.

