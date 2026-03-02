Не то, чего многие ждали: стали известны подробности новой игры по God of War

Текущий план предполагает анонс уже летом и релиз в первой половине 2027 года.

Студия Sony Santa Monica, известная по серии God of War, по сообщениям инсайдеров работает над крупным спин-оффом во вселенной франшизы, в центре которого окажется Фэй – вторая жена Кратоса и мать Атрея.

Надежный инсайдер Джейсон Шрайер рассказал, что именно это следующий проект Кори Барлога, геймдиректора God of War (2018), который находится в разработке уже много лет. По его словам, текущий план предполагает анонс уже в этом году и релиз в первой половине 2027 года.

Другой инсайдер NateTheHate сообщил, что игра вряд ли будет называться God of War и геймплейно будет отличаться от последних частей в сеттинге скандинавской мифологии. Ожидается больше экшена в духе классических слэшеров.

Фэй, также известная как Лафей, сыграла важную роль в скандинавской дилогии, особенно в God of War Ragnarök. В версии 2018 года история начинается уже после ее смерти – все путешествие Кратоса и Атрея строится вокруг исполнения ее последней воли: развеять прах на высочайшей вершине Девяти миров. В финале раскрывается, что Фэй была не просто смертной, а последней из великанов (йотунов). В Ragnarök персонаж появляется значительно чаще – в видениях и воспоминаниях Кратоса.

Если слухи подтвердятся, новая игра, вероятно, станет приквелом к God of War (2018) и расскажет о жизни Фэй до встречи с Кратосом. Это также может означать, что сам Бог Войны либо вовсе не появится, либо получит минимальное экранное время, а акцент будет сделан на самостоятельной истории героини.

Ранее в феврале компания Sony анонсировала сразу несколько проектов по франшизе. Среди них – ремейк классической греческой трилогии God of War, а также неожиданно выпущенный 2D приквел God of War: Sons of Sparta про юность Кратоса.

Также в производстве находится сериал God of War от Amazon, который уже подтвержден как минимум на 2 сезона. Сюжет будет основан на перезапуске игры 2018 года.

