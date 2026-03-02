Стоит ли скупать сейчас доллар и евро: эксперты длаи свежие советы украинцам

Отмечается, что спрос на ОВГЗ среди физических лиц продолжает расти.

Курс валют в конце зимы не преподнес сюрпризов. Эксперты дали новые советы относительно того, в какой валюте лучше держать деньги в Украине в ближайшее время.

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии ТСН отметил, что пока что тренд курса гривни к доллару напоминает сценарий в прошлом году, только на более высоком ценовом уровне.

"С весны начинается нисходящий тренд курса доллара, как и в прошлом году. Как и раньше, вне конкуренции остаются гривневые ОВГЗ со средним необлагаемым налогом доходом в 14% годовых. Вдвое меньше можно заработать на гривневых депозитах, однако, в любом случае, это выгоднее, чем надеяться на прибыль в долларах от роста курса за год", - отметил эксперт.

Видео дня

При этом член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин все же настаивает на диверсификации вложений. По его мнению, не стоит на спаде курса продавать валюту, чтобы реинвестировать ее в ценные бумаги – выгоднее их покупать с новых заработков.

В свою очередь глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский отметил, что спрос на ОВГЗ среди физических лиц продолжает расти, а средняя их доходность составила 14,3% годовых в гривне, 3,14% – в долларах и 3,8% – в евро. В то же время он обратил внимание на то, что доллар – не самое надежное убежище для сбережений. По его словам, самыми выгодными для долговременного инвестирования остаются банковские металлы - золото и серебро.

Курс доллара в Украине - прогноз до 8 марта

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что у НБУ достаточно ресурсов, чтобы удерживать курсы в стабильном диапазоне.

Согласно его прогнозу, со 2 по 8 марта курс доллара будет находиться в пределах 42,5-43,5 гривни на межбанке и 42,5-43,5 гривни на наличном рынке.

Вас также могут заинтересовать новости: