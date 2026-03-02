Стоит ли скупать сейчас доллар и евро: эксперты длаи свежие советы украинцам

Курс валют в конце зимы не преподнес сюрпризов. Эксперты дали новые советы относительно того, в какой валюте лучше держать деньги в Украине в ближайшее время.
Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии ТСН отметил, что пока что тренд курса гривни к доллару напоминает сценарий в прошлом году, только на более высоком ценовом уровне.
"С весны начинается нисходящий тренд курса доллара, как и в прошлом году. Как и раньше, вне конкуренции остаются гривневые ОВГЗ со средним необлагаемым налогом доходом в 14% годовых. Вдвое меньше можно заработать на гривневых депозитах, однако, в любом случае, это выгоднее, чем надеяться на прибыль в долларах от роста курса за год", - отметил эксперт.
При этом член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин все же настаивает на диверсификации вложений. По его мнению, не стоит на спаде курса продавать валюту, чтобы реинвестировать ее в ценные бумаги – выгоднее их покупать с новых заработков.
В свою очередь глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский отметил, что спрос на ОВГЗ среди физических лиц продолжает расти, а средняя их доходность составила 14,3% годовых в гривне, 3,14% – в долларах и 3,8% – в евро. В то же время он обратил внимание на то, что доллар – не самое надежное убежище для сбережений. По его словам, самыми выгодными для долговременного инвестирования остаются банковские металлы - золото и серебро.
Курс доллара в Украине - прогноз до 8 марта
Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что у НБУ достаточно ресурсов, чтобы удерживать курсы в стабильном диапазоне.
Согласно его прогнозу, со 2 по 8 марта курс доллара будет находиться в пределах 42,5-43,5 гривни на межбанке и 42,5-43,5 гривни на наличном рынке.