Может ли война в Иране сорвать встречу Украины, США и РФ: что говорит Зеленский

Трехстороннюю встречу никто не отменял.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, могут ли нынешние боевые действия вокруг Ирана привести к изменению места запланированной трехсторонней встречи делегаций Украины, США и России. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Владимир Зеленский сказал во время онлайн-брифинга в WhatsApp.

В частности, глава государства сообщил, что обновленной информации о возможной трехсторонней встрече команд Украины, США и РФ пока нет.

"Встреча была запланирована на период с 5 по 8, ориентировочно 5–6 марта. Встреча планировалась в Абу-Даби. Пока что, из-за сегодняшних боевых действий, мы не можем подтвердить, что встреча будет именно в Абу-Даби, но, тем не менее, никто не отменял встречу", – сообщил Зеленский.

При этом, как отметил президент, встреча должна состояться.

"Она для нас важна. Мы поддерживаем эту встречу. И встреча важна, и результаты важны, и обмен очень важен", - подчеркнул Зеленский.

В какой другой стране могут состояться переговоры

В то же время, у президента спросили, какую страну украинская сторона считает наиболее оптимальной площадкой для переговоров, если встреча в Абу-Даби окажется невозможной из-за боевых действий в Персидском заливе.

"Если будут сложности с Абу-Даби из-за ракет и дронов, то я думаю, что у нас есть Турция, у нас есть Швейцария - площадки, которые уже работали и давали возможность нам всем встречаться. Мы будем точно поддерживать любую из этих трех площадок для встречи. Ну, ждем ответа от партнеров", - сообщил Зеленский.

Трехсторонние переговоры - новости

Как сообщал УНИАН, 26 февраля представители Украины и США встретились в Женеве, а на начало марта запланирована встреча в трехстороннем формате - Украина, США, РФ. Говоря об ожиданиях от этой встречи, президент Украины отметил, что вопрос территорий не удастся быстро решить уже "завтра".

В то же время в Киеве рассчитывают утвердить ключевые детали соглашения на трехсторонней встрече в начале марта.

