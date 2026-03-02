Война в Иране может спасти Кремль: Индия готова 'залиться' российской нефтью

После иранского кризиса индийские нефтеперерабатывающие заводы могут снова начать активно использовать российское сырье.

Индийские государственные нефтеперерабатывающие компании и правительственные чиновники в выходные провели встречу, на которой обсуждали войну в Иране, которая почти полностью остановила поставки через Ормузский пролив. Об этом сообщает Bloomberg.

Третий по величине импортер нефти в мире рассматривает варианты, которые включают очередное обращение к России. Сейчас российские танкеры находятся вблизи вод Индии. По состоянию на конец прошлой недели в азиатских водах находилось около 9,5 миллиона баррелей российской нефти.

Напомним, Индия стала важнейшим покупателем российской "морской" нефти после вторжения РФ в Украину, но страна сокращала закупки в ответ на давление США – особенно после торгового соглашения с США в прошлом месяце, которое фактически отменило карательные пошлины.

С тех пор Индия сводит закупки российской нефти к минимуму. В феврале страна загружала чуть более 1 миллиона баррелей в день – примерно половину от объема импорта на пике и самый низкий показатель с сентября 2022 года. Значительную часть Индия компенсировала нефтью с Ближнего Востока.

Представители Министерства нефти и природного газа Индии говорят, что Нью-Дели имеет запасы, которых хватит примерно на две недели. Они настаивают на том, чтобы Министерство иностранных дел страны добилось определенной свободы действий от Вашингтона.

По словам специалистов, у индийских переработчиков есть несколько вариантов. Среди них – использование стратегического резерва нефти, ускорение поставок из Венесуэлы и давление на внутренних производителей, чтобы повысить добычу.

Эксперты добавили, что индийские нефтепереработчики также просят национальную нефтяную компанию Саудовской Аравии Saudi Aramco отправлять больше сырой нефти по трубопроводу в порт Янбу, что позволило бы избежать Ормузского пролива.

Источники Bloomberg сообщили, что если кризис будет продолжаться и в дальнейшем ограничивать поставки, правительство Индии может рассмотреть ограничение экспорта топлива, чтобы обеспечить внутренних потребителей. Чиновники также могут надавить на частную компанию Reliance Industries Ltd., чтобы она направила больше топлива на внутренний рынок.

Ранее стало известно, что Индия пополняет стратегический нефтяной резерв, но его объем значительно меньше, чем у Китая. Министр нефти Гардип Пури в прошлом месяце сообщил, что Индия имеет около 30 миллионов баррелей – эквивалент шести дней потребления.

Резерв ограничивается сырой нефтью, то есть официальные запасы не включают сжиженный нефтяной газ (LPG) или сжиженный природный газ (LNG). В сочетании с большим объемом спроса это делает страну особенно уязвимой к затяжной войне на Ближнем Востоке.

По данным компании Kpler, через Ормузский пролив проходит примерно 2,5–2,7 миллиона баррелей нефти в день, предназначенной для Индии. Почти две трети поставок LNG и около 95% поставок LPG также поступают с Ближнего Востока, в основном через этот стратегический узел.

Война в Иране и цены на энергоносители - последние новости

Война в Иране разогнала цены на нефть до четырехлетнего максимума. По данным портала Investing, по состоянию на 10:30 по киевскому времени стоимость нефти марки Brent выросла почти на 10%, до 79,97 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI подскочила почти на 9%, до 73 долларов за баррель.

Bloomberg отмечает, что движение танкеров по Ормузскому проливу, через который транспортируется 20% произведенной в мире нефти, почти остановилось. Судовладельцы и трейдеры взяли паузу из-за распространения конфликта.

Ранее эксперты предупреждали, что война в Иране может вызвать крупнейший нефтяной шок за последние годы. Аналитики прогнозировали, что цены могут подняться до 100 долларов.

