Призрак океана: ученые пять лет слышали в глубинах странный голос и наконец выяснили, чей он

Таинственное существо, которое обычно появляется только на берегу перед смертью, наконец показало свое истинное лицо в глубинах океана.

Вблизи Нижней Калифорнии впервые удалось встретить живого представителя редких китов с зубчатым клювом. Пять лет поисков увенчались успехом, когда ученым удалось не только увидеть глубоководного существа, но и получить образец его ДНК, пишет издание Daily Galaxy.

Эти киты настолько неуловимы, что большинство знаний о них основано исключительно на анализе тел, которые выбрасывает на берег. Животные крайне редко поднимаются на поверхность, а увидеть их в естественной среде на глубине - это шанс один на миллион, рассказывается в материале.

Поиски начались еще в 2020 году. Исследовательница Элизабет Гендерсон и ее коллеги засекли в воде странный звук, который назвали BW43. Сначала они думали, что это другой редкий кит, но чтобы узнать правду, нужны были доказательства. Три года ученые выходили в море на различных судах - от парусников до рыбацких лодок, но киты не появлялись. Успех пришел только в 2024 году благодаря судну Pacific Storm. Они тянули за собой специальные подводные микрофоны и следили за горизонтом в мощные бинокли, пишет автор.

В то утро, когда пара китов появилась на поверхности, Роберт Питман, отставной исследователь из Университета Орегона, с помощью специального арбалета взял образец биопсии. Хотя полученный фрагмент кожи был не больше резинки на карандаше, генетическая экспертиза впоследствии доказала: это редкие ременезубые японские. По словам Гендерсона, автора исследования в издании Marine Mammal Science, после лет тщетных поисков экипаж встретил этот успех настоящим триумфом.

Благодаря этой встрече ученые впервые смогли подробно описать внешний вид живых особей. В статье для журнала авторы зафиксировали уникальные черты этих китов:

"Все имели немного более светлую голову и спину по сравнению с брюхом, темные пятна на глазах и бледное пятно на глазах перед и немного над повязкой на глазу".

Но уникальное научное открытие едва не закончилось провалом из-за обычной птицы, сообщает автор. Когда ученые наконец получили драгоценный кусочек кожи кита с помощью специальной стрелы, на нее внезапно набросился альбатрос. Он принял наконечник стрелы за еду и начал его клевать.

Как пишет The Guardian, исследовательница Хендерсон вспоминала, что экипажу пришлось устроить настоящий "цирк": они кричали на птицу и закидывали ее остатками булочек, чтобы отогнать от находки.

"Оглядываясь назад, это очень смешно, но в тот момент это было очень стрессово", - сказала она.

Феномены природы

Ранее ученые рассказали о подземном "монстре" из Австралии. Тело этого уникального беспозвоночного состоит из около 400 колец, а во время движения по узким подземным туннелям оно издает специфический звук, напоминающий бульканье воды в сливе ванны.

Ученые отмечают, что эти существа являются чрезвычайно редкими и уязвимыми, ведь встречаются только в одном конкретном месте на планете и долго достигают половой зрелости. Из-за угрозы исчезновения экологи уделяют особое внимание защите этих гигантов, даже организуя их переселение во время строительства новых дорог.

Также ученые сообщили, что маленькие рыбки, которые обычно просто чистят других рыб, оказались настоящими интеллектуалами. Они узнают себя в зеркале, что раньше считали возможным только для людей или дельфинов, и даже проводят "эксперименты": бросают кусочек еды перед зеркалом и наблюдают, как он там падает. Это доказывает, что рыбы гораздо умнее, чем мы привыкли думать, и обладают собственным самосознанием.

