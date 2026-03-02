Погода в Киеве ухудшится 3 марта

Ночью в столице будут осадки, а днем чуть похолодает и усилится ветер.

Во вторник, 3 марта, погода в Киеве ненадолго ухудшится. Температура в столице снизится на несколько градусов, облачность станет гуще и пройдут осадки. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров покажут +1°...+3°, ожидается небольшой дождь и есть вероятность мокрого снега. Днем осадки прекратятся, но все равно будет пасмурно, а температура максимально поднимется лишь до +5°.

Ветер усилится до 7-12 м/с, что добавит ощущение холода. Атмосферное давление слегка пониженное, 751-755 мм ртутного столба.

Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью 0°, днем +9°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +9°, небольшой дождь.

В Ровно завтра облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +8°, небольшой дождь.

В Тернополе 3 марта ночью 0°, днем +9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +8°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +98°.

В Ужгороде завтра столбики термометров показажут ночью 0°, днем будет +10°, облачно с прояснениями.

В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +9°.

В Виннице завтра будет 0°...+6°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Житомире во вторник ночью 0°, днем +5°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+4°, пасмурно, небольшой дождь и мокрый снег.

В Черкассах завтра ночью 0°, днем +4°, пасмурно, небольшой дождь и мокрый снег.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +5°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха 0°...+4°, небольшой дождь и мокрый снег.

В Одессе 3 марта - переменная облачность, температура ночью +1°, днем +10°, небольшой дождь.

В Херсоне во вторник ночью будет +1°, днем +9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +9°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью +1°, днем +8°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет 0°, а днем +4°, пасмурно, небольшой дождь и мокрый снег.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +4°, небольшой дождь и мокрый снег.

В Днепре температура ночью будет 0°, днем +5°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, +1°...+10°, небольшой дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью 0°, днем +5°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью 0°, днем +5°.

