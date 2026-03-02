Экономная модель: назван электромобиль с самыми низкими затратами на обслуживание

Лидером оказалась модель от американского бренда.

Электромобили постепенно становятся все популярнее, вытесняя с рынка традиционные автомобили с ДВС. Тем не менее, многие водители все еще сомневаются, насколько выгодно владеть полностью электрическим авто.

В BGR назвали 5 электромобилей с самыми низкими затратами на обслуживание. Для этого эксперты изучили прогнозы затрат от CarEdge и официальные спецификации производителей.

Эксперты подсчитали прогнозируемую среднюю стоимость общего технического обслуживания этих электромобилей за 10 лет и учли вероятность того, что конкретные модели потребуют серьезного ремонта. Они отметили, что в этот рейтинг вошли сразу несколько моделей Tesla.

ТОП-5 электромобилей с самыми низкими затратами на обслуживание:

Tesla Model 3 - около 3222 доллара за 10 лет. Hyundai Ioniq 6 - около 3893 доллара за 10 лет. Nissan Leaf - около 3237 долларов за 10 лет. Tesla Model Y - около 3977 долларов за 10 лет. Tesla Model S - около 4011 долларов за 10 лет.

Tesla Model 3 оказался электромобилем с самыми низкими затратами на обслуживание. По словам экспертов, прогнозируемые средние расходы на его обслуживание за 10 лет составляют всего 3222 доллара.

Более того, эксперты заявили, что вероятность серьезного ремонта Tesla Model 3 за 10 лет эксплуатации составляет 8,64%, что является лучшим показателем в сегменте.

Эксперты отметили, что средняя стоимость обслуживания Hyundai Ioniq 6 немного выше, чем у Nissan Leaf, но на корейскую модель предоставляется расширенная гарантия, которая покрывает большую часть затрат на замену дорогостоящих деталей.

Лучшие электромобили за свои деньги

Ранее автомобильный эксперт из JustAnswer и механик Крис Пайл назвал шесть электромобилей, которые стоит купить. По его словам, все эти модели стоят своих денег.

Пайл посоветовал обратить внимание на Hyundai Ioniq 5, Rivian R1T, BMW i4, Volvo EX30, а также Tesla Model 3 и Model Y. Эксперт подчеркнул, что это одни из лучших моделей в своих сегментах.

