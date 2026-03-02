Затягивание конфликта с Ираном отразится проблемами с вооружением для Украины, - Климкин

По словам дипломата, политические и экономические контакты между Украиной и Ираном фактически обнулены.

В случае затягивания конфликта вокруг Ирана Украина может столкнуться с дефицитом ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны. Об этом бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в эфире "Украинского Радио".

По словам дипломата, если сравнивать вооружение, которое сейчас применяется в конфликте вокруг Ирана, с потребностями Украины, то главная потенциальная проблема - именно ракеты-перехватчики. Другие виды вооружения, используемые сторонами, не полностью совпадают с тем, что критически необходимо Киеву от США.

Он обратил внимание, что Израиль больше не использует системы Patriot, зато их применяют отдельные арабские страны, и не всегда с идеальным результатом. В то же время украинский опыт эксплуатации этих систем, по его словам, является весомым и имеет значение.

Климкин подчеркнул: если боевые действия продлятся еще несколько дней, запасов ракет в регионе хватит.

"Будет ли у нас проблема с поставками перехватчиков? Да, будет, если этот конфликт продолжится. Если он продлится еще один, два, три дня, то на самом деле запас на Ближнем Востоке есть. Если это продлится дольше, это будет реальная проблема", - подчеркнул он.

Комментируя вопрос сохранения минимального уровня дипломатических отношений с Ираном, несмотря на его военное сотрудничество с Россией, Климкин отметил, что полноценных отношений фактически не существует. По его оценке, нынешнее присутствие сводится к консульским функциям - для защиты украинских граждан.

Политические и экономические контакты, по его словам, фактически обнулены, и никакого символического значения это формальное присутствие не имеет.

Отдельно экс-министр остановился на теме сбития самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Тегеране в январе 2021 года. Он подчеркнул, что страна, которая поставляет вооружение российскому режиму, в частности дроны Shahed, и пыталась договориться о других видах оружия, вряд ли продемонстрирует искреннее раскаяние.

"Относительно того, что Иран никак не хочет раскаяться за сбитый пассажирский авиалайнер "Международных авиалиний Украины" в январе 2021-го в аэропорту Тегерана, то здесь я даже ничего не хочу говорить, поскольку страна, которая поставляет российскому режиму вооружение, и там были не только "Шахеды", а были попытки договориться и о другом вооружении, каким образом она может покаяться?" - отметил Климкин.

Украина, по его словам, вела переговоры и предлагала различные варианты урегулирования, однако при отсутствии добросовестной позиции со стороны Ирана единственный путь - международные и национальные суды. В этом Киев поддерживают другие государства, граждане которых погибли в катастрофе.

Климкин также заявил, что не верит в версию об обычной ошибке иранской ПВО. По его мнению, объяснение о технической ошибке является недостаточным для полного понимания причин трагедии.

Он подчеркнул, что иранская система остается непрозрачной, и только возможные внутренние изменения в Иране могут пролить больше света на реальные обстоятельства катастрофы.

"Шахеды" во время конфликта на Ближнем Востоке

Напомним, есть мнение, что Иран в атаках "Шахедами" использует ту же тактику, что и РФ против Украины - Тегеран атакует ключевую инфраструктуру, пытаясь психологически истощить население противника и одновременно наносит экономический ущерб.

В то же время, по мнению эксперта Анатолия Храпчинского, несмотря на наличие технологических решений, Запад проигрывает в математике войны. По его словам, на фоне недавних обстрелов со стороны Ирана ударными беспилотниками типа "Шахед" видно, что ряд европейских и даже арабских стран, которые защищены высокотехнологичными средствами противодействия, неспособны выигрывать "математику войны", когда закидываются дешевыми, малозаметными, малоразмерными целями.

