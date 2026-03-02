Американский истребитель F-15 разбился в Кувейте (видео)

Пилот успешно катапультировался.

В понедельник утром в Кувейте разбился американский истребитель F-15E Strike Eagle. Инцидент произошел на фоне продолжающейся военной операции США против Ирана, пишет sundayguardianlive.com. Этот истребитель является частью воздушного присутствия США на Ближнем Востоке.

Первые сообщения и распространяемые видео показали, как истребитель неуправляемо снижается перед тем, как удариться о землю.

При этом в видео, которые распространяются в соцсетях, видно, как один из членов экипажа катапультируется из самолета и спускается на парашюте. Первоначальные источники сообщают, что пилот катапультировался благополучно и покинул место крушения без серьезных травм.

Местные жители Кувейта опубликовали фотографии спасательной операции в этом районе, и, как сообщается, пилота видели на земле после использования катапультного кресла. Официального подтверждения от ВВС США о причинах крушения или состоянии других членов экипажа пока нет.

F-15E Strike Eagle – высокопроизводительный истребитель двойного назначения, предназначенный как для ведения боя "воздух-воздух", так и для выполнения задач по нанесению высокоточных глубоких ударов.

Конфликт на Ближнем Востоке разгорается

На Кипре была атакована авиабаза военно-воздушных сил Великобритании. Ее атаковали иранские беспилотник. Это произошло вскоре после того, как британский премьер-министр Кир Стармер разрешил США наносить "оборонительные" удары по иранским ракетным объектам с этой базы.

Помимо Кипра Иран атаковал американскую базу Инджирлик в Турции. Об этом сообщили турецкие СМИ, однако подтверждения пока нет.

Ранее лидеры Германии, Франции и Великобритании пригрозили Ирану присоединиться к операции США и Израиля, если Тегеран не прекратит наносить удары по странам на Ближнем Востоке, которые не имеют отношения к боевым действиям.

