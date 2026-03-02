На данный момент нет информации о том, что РФ собирает ударную группировку под новое наступление, отметил эксперт.

В течение зимы Силы обороны потеряли "очень мало" территорий, сказал в эфире Radio NV основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный.

"На стыке Днепропетровской и Запорожской областей, согласно сводке Генерального штаба, уже несколько дней Запорожское направление более горячее, чем Покровское. На Покровском было 23 боестолкновения, на Гуляйпольском 25. И мы прекрасно понимаем, что эти 25 – это не значит, что было 25 штурмов россиян. Какое-то количество – это были наши штурмы. Об успехах сейчас рано говорить, но я более чем уверен, что эти атаки будут продолжаться", – сказал Нарожный.

Также он добавил, что в случае, если РФ примет решение перебросить в район Гуляйполя дополнительные войска – им придется снять их с другого направления. И Силы обороны могут использовать это, попытавшись атаковать в других районах.

Видео дня

"Врагу не хватает личного состава. Также у врага большие проблемы со связью. Удар по Starlink – это один из успехов этой зимы. Факт, что у них огромные проблемы со связью", – добавил Нарожный.

Он отметил, что эти проблемы могут повлиять и на возможности РФ по весенне-летней наступательной кампании.

"Год назад мы видели, что заканчивается зима, и враг интенсивно готовится к весенне-летней кампании. Мы прекрасно понимали, где будет эта кампания. Это будет Донбасс, это будет восток Украины. Сейчас каких-либо признаков формирования ударной группировки, что они собираются на каком-то направлении наступать, пока нет. Может быть, они действительно через месяц смогут это сделать, но для такой кампании, которая начнется где-то в мае, сейчас уже нужно начинать готовиться. У них очевидные проблемы с личным составом. Его не хватает, они не перекрывают потери своей мобилизации, а нужно значительно перекрывать для того, чтобы эти ударные группировки где-то собрать", – пояснил Нарожный.

Ситуация на фронте: важные новости

Напомним, что ранее в ДШВ сообщили о прорыве обороны РФ на Александровском направлении. Они отметили, что в ходе операции были уничтожены вражеские огневые сооружения, живая сила и места хранения боеприпасов оккупантов.

Между тем, спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин сообщил, что на юге продолжаются боевые действия в районе населенного пункта Железнодорожное. По его словам, он мешает врагу двигаться в сторону Запорожья.

Вас также могут заинтересовать новости: