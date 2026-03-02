Полное доминирование кроссоверов: названы новые автомобили, которые раскупают украинцы

Наиболее востребованным среди новых автомобилей стал японский кроссовер.

Количество первых регистраций новых легковых автомобилей в феврале составило 4193 единицы - такой показатель вряд ли можно назвать поводом для празднований. Об этом сообщает Институт исследований авторынка.

Импорт новых автомобилей в феврале составил 4045 единиц, что на 15,7% меньше по сравнению с предыдущим месяцем и на 15,9% − в годовом измерении. Эксперты признают − рынок существенно просел. Одной из причин этого стало введение НДС на электромобили.

В самой Украине в феврале произвели 148 новых легковых автомобилей − это на 24,4% больше, чем месяцем ранее, и на 10,4% больше в годовом исчислении.

Таким образом, пока импорт сокращается, отечественное производство демонстрирует положительную динамику. Однако доля в 3,5% от общего объема рынка не дает оснований говорить о ощутимом влиянии на его структуру.

Среди новых легковых автомобилей, произведенных в Украине и учтенных в общем рейтинге, лидером прошлого месяца стал кроссовер Skoda Karoq − его зарегистрировали 106 раз. Производство этой модели осуществляется на закарпатском заводе "Еврокар".

Какие бренды и модели выбирают украинцы

Февраль оказался удачным для Toyota, ведь бренд закрепил за собой лидерство на рынке. Почти каждый пятый проданный в Украине автомобиль пришелся именно на эту марку (810 единиц).

Особенно убедительно выглядят результаты Toyota RAV4 (361 единица) и Land Cruiser Prado (220): первый удерживает позицию бесспорного бестселлера, тогда как второй стабильно занимает третье место в общем рейтинге.

Renault и Skoda продолжают борьбу за массового покупателя. Устойчивый спрос на Duster позволяет Renault буквально дышать в спину конкуренту, тогда как кроссоверы Kodiaq и Karoq остаются ключевыми драйверами продаж чешского бренда.

Показательной тенденцией февраля стало снижение интереса к китайским электромобилям. BYD, который еще в январе входил в первую десятку, опустился на 14-ю позицию, оставаясь за пределами ТОП-10.

Ключевой же тенденцией февраля 2026 года стало доминирование кроссоверов.

Как можно видеть, в первой десятке самых популярных моделей девять позиций из десяти занимают представители сегмента SUV. Единственный седан, который удержался в топе (Toyota Camry), скорее выглядит исключением из правил, чем свидетельством изменения рыночного тренда.

