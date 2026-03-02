Получила ранения во время ударов США и Израиля: в Иране заявили о гибели вдовы Хаменеи

Мансуре Ходжасте впала в кому и погибла от полученных ранений.

Мансуре Ходжасте, вдова покойного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, скончалась от полученных травм после атак со стороны Израиля и США. Об этом сообщают иранские государственные СМИ, пишет Reuters.

Отмечается, что Мансуре Ходжасте впала в кому и погибла от полученных ранений. У покойных супругов шестеро детей - четыре сына и две дочери.

Известно, что Мансуре Ходжасте родилась родилась в 1947 году в персидской религиозной семье в Мешхеде. Ее отцом был известный бизнесмен Мохаммед Эсмаил Ходжастех Багерзаде.

Мансуре впервые встретилась с Али Хаменеи на частной церемонии в 1964 году. Они поженились в следующем году.

Гибель Хаменеи - что известно

Напомним, что 28 февраля СМИ писали о том, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был ликвидирован в результате атак со стороны Израиля и США. Китайская медиагруппа CGTN со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника сообщала, что было найдено его тело.

Позже президент США Дональд Трамп подтвердил, что в результате совместной операции США и Израиля погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. По его словам, Хаменеи не смог избежать "разведывательных возможностей и высокотехнологичных систем отслеживания" США и Израиля.

Утром 1 марта иранские государственные СМИ подтвердили смерть Хаменеи. Как сообщило государственное информационное агентство Fars News Agency, Хаменеи был убит "в своем кабинете в доме лидера" во время "исполнения своих обязанностей" в момент нападения рано утром 28 февраля.

