'Мы разбиваем их в пух и прах': Трамп сделал ряд заявлений о войне против Ирана

Американский лидер анонсировал "большую волну" новых атак.

Соединенные Штаты Америки "разбивают Иран в пух и прах", однако "большая волна" атак еще впереди. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в телефонном интервью CNN.

"Мы разбиваем их в пух и прах. Я думаю, что все идет очень хорошо. Это очень мощно. У нас лучшие вооруженные силы в мире, и мы их используем", – заявил он.

По словам Трампа, Соединенные Штаты хотят помочь людям Ирана вернуть контроль над страной. Однако сейчас для них безопаснее всего оставаться дома, ведь "на улице опасно".

"Мы еще даже не начали сильно по ним бить. Большая волна (атак, – ред.) состоится в ближайшее время", – подчеркнул президент США.

На вопрос о том, сколько может длиться война против Ирана, Трамп ответил так:

"Я не хочу, чтобы она длилась слишком долго. Я всегда думал, что она продлится четыре недели. И мы немного опережаем график".

Реакция Трампа на удары Ирана по другим странам

По словам американского лидера, на данный момент "самым большим сюрпризом" стали атаки Ирана на арабские страны. Речь идет об ударах по Бахрейну, Иордании, Кувейту, Катару и Объединенным Арабским Эмиратам.

"Мы были удивлены. Мы сказали им: "Мы все контролируем", а теперь они хотят воевать. И они воюют агрессивно. Они должны были быть мало вовлечены, а теперь настаивают на том, чтобы быть вовлеченными", – пояснил он.

Война США против Ирана: последние новости

В Китае отреагировали на обострение на Ближнем Востоке. В МИД страны призвали все стороны прекратить военные действия и предотвратить эскалацию. Отмечается, что Пекин считает, что суверенитет, безопасность и территориальная целостность государств Персидского залива должны полностью уважаться и оставаться незыблемыми.

Между тем, удары Ирана по арабским странам могут внести коррективы в запланированную трехстороннюю встречу делегаций Украины, США и России. Она должна была состояться в Абу-Даби в ближайшие дни. По словам Зеленского, пока встречу никто не отменял.

