США пытаются сменить иранский режим без сухопутной операции, но подобные планы никогда не были реализованы в мире.

Когда США входили в Афганистан или Ирак в 2001 и 2003 годах соответственно, у них был четкий план: ввести армию, свергнуть правительство и навести порядок на местах. Сейчас война США и Израиля против Ирана выглядит совсем иначе, а президент США Дональд Трамп не имеет "реалистичного плана", считает главный обозреватель отдела международных отношений Financial Times Гидеон Рахман.

По мнению автора, Трамп не хочет отправлять наземные войска в Иран, ведь помнит, сколько американских солдат погибло в прошлых войнах. Вместо этого он опробует стратегию, которой "мир еще не видел", пытаясь сменить власть в стране только с помощью авиаударов и ракет.

После объявления о гибели верховного аятоллы Ирана Али Хаменеи и многих иранских генералов, Трамп обратился к иранской армии с призывом сложить оружие.

Видео дня

"Проблема в том, что в этих советах нет никакой конкретики. Пока иранскую армию бомбят с неба, никто не понимает, кто именно должен взять управление страной в свои руки. И как это сделать, если на земле нет никакой организованной силы", - отметил автор.

Он пишет, что расчет США на "спонтанный переход" к демократии после авиаударов не имеет исторической основы. Автор также отметил: если Израиль заинтересован прежде всего в уничтожении военного потенциала врага и меньше беспокоится о дальнейшем хаосе в Иране, то для США и стран Персидского залива последствия могут быть катастрофическими.

Теперь стабильность таких стран, как Саудовская Аравия и ОАЭ, которые годами позиционировали себя как "безопасные гавани", под угрозой из-за иранских ракетных ударов в ответ. Если война затянется, экономическое процветание региона может смениться хаосом, характерным для Сирии или Ливии, пишет журналист.

Он также обратил внимание, что в сентябре 2001 года войны на Ближнем Востоке поддерживали до 90% американцев. А нынешняя операция против Ирана имеет поддержку только у 27% граждан.

Оценка войны в Иране

Как писал УНИАН, большинство граждан США выразили предостережение о том, что нападение на Иран спровоцирует масштабную дестабилизацию на Ближнем Востоке и втянет страну в длительную войну с использованием наземных войск. Кроме того, значительную обеспокоенность вызывают вероятные экономические последствия, в частности неизбежный скачок цен на энергоносители и усиление инфляции. Именно поэтому значительная часть общества отдает предпочтение дипломатическим методам и санкционному давлению как более безопасным инструментам сдерживания ядерных амбиций Ирана.

Пока Россия, несмотря на статус "стратегического партнера", не спешила приходить на помощь Ирану и направлять туда самолеты или ПВО, подчеркнули аналитики американского Института изучения войны.

Вас также могут заинтересовать новости: