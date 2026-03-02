С 28 февраля, когда Соединенные Штаты нанесли удары по Исламской Республике Иран, эскалация на Ближнем Востоке распространилась на другие страны Персидского залива. Президент США Дональд Трамп заявил, что удары были нанесены, чтобы добиться от Ирана переговоров по его ядерной программе. Однако представители иранской власти, которым удалось уцелеть после точечных бомбардировок Израиля и США, заявили, что Тегеран не намерен вести переговоры с Вашингтоном. Кроме того, Иран атаковал военные и гражданские объекты в ОАЭ, Катаре, Кувейте и Бахрейне. А позже нанес удары по американским и британским авиабазам на Кипре и в Турции (в последнем случае информация официально не подтверждена)...

Я понимаю всю условность термина "мировая война". Как правило, его применяли к войнам, которые завершились (Первая мировая) или уже хорошо разгорелись (Вторая мировая).

Но есть несколько обязательных признаков того, что это уже потенциально мировая война.

Видео дня

В такой войне есть разные театры боевых действий, поэтому она не региональная, а глобальная, то есть мировая. Нападение на Иран - это настоящий второй фронт. Могут быть и другие. В ней участвуют так называемые мировые державы. Российская Федерация против Украины, США против Исламской Республики Иран. То есть, США фактически вступили в войну с Ираном на стороне Израиля. Китай, в свою очередь, пока пытается управлять процессами на обоих театрах боевых действий, оставаясь формально за кулисами. Прямое участие - это, например, нападение на Тайвань (надеюсь, этого не будет). Мировая война фиксирует конец предыдущего мирового порядка, а ее результаты устанавливают новый. Процесс пошел давно, а теперь уже точно приобрел необратимость.

Открытие второго фронта этой войны несет как угрозы, так и возможности для Украины. В Иране сейчас происходит демонстрация силы Соединенных Штатов. Кроме чисто военно-технической составляющей, здесь важна и военно-психологическая - способность принимать и реализовывать политические решения.

Это потенциально может склонить Кремль к неслыханной с их стороны сговорчивости. Особенно под давлением КНР, если оно, конечно, будет.

Но это не гарантировано, возможны любые варианты. Важно, что инерционный сценарий и имитационные переговоры с Российской Федерацией могут перейти в новое качество. Хочется думать о хорошем...

Совершенным фактом уже является несостоятельность военного союза Тегерана с Москвой. Сомнительна и практическая помощь со стороны Пекина. Евразийская геополитическая пирамида КНР-КНДР-РФ-ИРИ, в основе которой лежит Китай, теряет одну из сторон - несущих стен. Может посыпаться и вся конструкция.