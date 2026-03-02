Дизайнерские ошибки, которые сводят вашу собаку с ума: проверьте цвет своих стен

Думали, что ваш пес портит мебель из-за плохого воспитания? Причина может быть в цвете ваших обоев.

У всех нас есть свое мнение о вкусах людей, но самым категоричным членом вашей семьи, когда дело касается декора дома, может оказаться ваша собака. По словам арт-терапевта, определенные цвета в интерьере вызывают у собак тревогу.

Если у вас есть собака, вы, скорее всего, хотя бы раз возвращались домой и обнаруживали, что она в клочья изгрызла одну из ваших декоративных подушек или тревожно обглодала угол дивана. Они делают это, конечно, потому что нервничают. Но источником этой тревоги могут быть именно те цвета, которые вы выбрали в магазине мебели или красок, пишет Your Tango.

Да, те проблемы с поведением, которые вы считали плохой дрессировкой, на самом деле могут быть связаны с яркой акцентной стеной в спальне или обоями в столовой.

"Мы склонны забывать, что наши питомцы впитывают окружающую среду так, как мы никогда не сможем полностью осознать", – заявляет доктор Элени Николау, арт-терапевт платформы для рисования и творчества Davincified. Собаки видят и обрабатывают цвет совсем иначе, чем мы, люди, а это значит, что "визуальный тон комнаты может либо успокоить их, либо усилить стресс", по словам доктора Николау.

К примеру, синий и желтый – цвета, которые собакам легче всего идентифицировать, так как они, по сути, имеют эквивалент красно-зеленой цветовой слепоты, которая есть у многих людей. Но это делает их сверхчувствительными к другим цветам и визуальным качествам, таким как следующие три, которые заставляют их нервничать.

Ярко-красные и оранжевые тона

Из-за их красно-зеленой цветовой слепоты ярко-красный и оранжевый цвета кажутся собачьим глазам мутными коричневато-желтыми. Когда они помещены на фон холодных цветов, скажем, оранжевая подушка на синем диване, это бросается им в глаза так, что выглядит резким и раздражающим.

Поскольку их цветовой спектр ограничен, собаки особенно чувствительны к контрасту, яркости и визуальному нагромождению. Красный и оранжевый на фоне холодных цветов – идеальный пример, и доктор Николау отмечает, что этот контраст создает "визуальное напряжение", из-за которого собаки чувствуют себя неспокойно.

Резкие черно-белые узоры

Ваше черно-белое кресло с узором "елочка" может казаться нам, людям, стильным и классным, но для вашей собаки оно, скорее всего, является слишком сильным раздражителем. Помимо высокого контраста, геометрические рисунки увеличивают "визуальный шум", который может переутомить их, особенно если они остаются дома одни на весь день.

Собаки с тревогой разлуки особенно уязвимы к такому роду перевозбуждения. Поскольку они и так чувствуют неуверенность, контрастные, пестрые узоры могут привнести дополнительное ощущение беспорядка в их окружение.

Флуоресцентные или чрезмерно насыщенные цвета

"Все, что кажется интенсивным для нас, скорее всего, усиливается для собаки в плане визуального стресса", – заявляет доктор Николау. "Их глаза предназначены для обнаружения движения и тонких изменений света, поэтому чрезмерно яркая среда может казаться агрессивной".

Чтобы успокоить собаку, выбирайте приглушенные цвета

Это может быть скучно и избито, не говоря уже о стиле начала нулевых, но этот серо-зеленый цвет (шалфейный), которым были украшены все магазины Pottery Barn и Crate & Barrel на рубеже веков, является любимым для вашей собаки, по словам доктора Николау.

"Серо-зеленый попадает в диапазон, который собаки воспринимают как спокойный, нейтральный тон", – объясняет доктор Николау. "Он не создает резких контрастов и имитирует естественные природные тона, которые собаки инстинктивно находят утешительными".

Однако это не означает, что вы должны перекрашивать весь дом, чтобы он выглядел как каталог Pottery Barn 2002 года. Доктор Николау говорит, что всего несколько акцентов в комнате, где собака проводит больше всего времени, серо-зеленая лежанка или мягкое серо-зеленое одеяло в их клетке могут иметь огромную, успокаивающую разницу. С другой стороны, серо-зеленый снова вернулся в моду в последние годы, так что если вы планируете ремонт, одобренный вашим Фидо, вы услышали это здесь первыми!

