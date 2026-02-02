Steam показал среднестатистический компьютер ПК-геймера в 2026 году

RTX 4060, RTX 3060 и RTX 4060 Laptop – самые распространенные видеокарты среди ПК-геймеров.

Steam опубликовал ежемесячный опрос пользователей насчет их железа. Эти данные собираются автоматически на основе конфигураций ПК, а игроку лишь изредка предлагается подтвердить согласие на их передачу.

В категории видеокарт снова произошла смена лидера – GeForce RTX 4060 опередила RTX 3060 и вышла на первую строчку. Доля ускорителей составляет 4,16% и 4,11% соответственно. RTX 4060 Laptop замыкает топ-3 с долей 3,79%.

Любопытная картина сложилась с распределением между производителями. Решения Nvidia установлены у более 73% пользователей Steam, меж тем доля видеокарт AMD составляет всего 18%. Владельцев Intel пока набралось всего 8%.

Среди операционных систем продолжает лидировать Windows 11, доля которой достигла 66,71%. На втором месте остается Windows 10, которую в 2026 году используют менее 27% ПК-геймеров. Ранее Microsoft официально прекратила поддержку "десятки".

Из прочего можно отметить рост популярности процессоров AMD (до 44,4%), VR-гарнитуры Meta Quest 3 (до 28%), а также все еще высокую долю 1080p-мониторов (52,59%). С полной статистикой Steam по железу можно ознакомиться по ссылке.

Ранее стало известно, что из-за дефицита памяти Nvidia сокращает выпуск видеокарт с 16 ГБ памяти и отменяет серию GeForce RTX 50 Super, Sony переносит выход PS6 на пару лет, а дешевые SSD могут уйти в прошлое.

