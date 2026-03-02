Циклон Doreena изменит погоду в Украине 3 марта, - синоптик Диденко

Ближайшей ночью и завтра утром осадки возможны практически по всей Украине.

Во вторник, 3 марта, в Украине появятся осадки. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Атмосферные фронты циклона Doreena будут приносить дождь или мокрый снег преимущественно на восток и юг", - сказала она.

Также ближайшей ночью и завтра утром осадки возможны практически повсюду, говорит Наталья Диденко. Но все же днем 3 марта они сместятся именно в южную и восточную части, потому что антициклон Iackl вытеснит эти осадки из западных и северных областей.

Температура воздуха особо не изменится. Ночью будет от 2 мороза до 3 тепла, днем +2...+6 градусов, а на юге и западе Украины +5...+10 градусов.

Ветер будет умеренный, временами порывистый.

Погода в Киеве

В Киеве 3 марта, по данным Натальи Диденко, дождь вероятен утром. А в целом вторник в столице пройдет без существенных осадков, только будет порывистый северо-западный ветер.

Погода в Украине - прогноз на ближайшие дни

О том, что 3 марта в Украине появятся осадки, говорит и синоптик Игорь Кибальчич. По его прогнозу, местами в Украине пройдут небольшие дожди, а на востоке - с мокрым снегом.

В целом, по его словам, в первую неделю марта будет преобладать устойчивая и преимущественно спокойная погода по всей территории Украины. Осадки будут выпадать изредка, а температурный режим прогнозируется теплее климатической нормы, особенно на западе страны.

