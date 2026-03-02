Оккупантам 'мешает' один населенный пункт на Запорожском направлении: в ВСУ назвали причину

Противник решил заминировать населенный пункт, все пути и дороги, ведущие в Гуляйполе.

На Гуляйпольском направлении, возле поселка Железнодорожное, идут ожесточенные бои – населенный пункт "мешает" россиянам продвинуться в сторону Запорожья, рассказал спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

По его словам в эфире телемарафона, на юге наибольшее количество боевых столкновений – 18 – за прошедшие сутки было на Гуляйпольском направлении, где россияне пытались взять под контроль населенный пункт Железнодное. Там находится железнодорожная станция Гуляйполе.

Как отметил спикер, противник пытается взять этот населенный пункт, чтобы охватить город Гуляйполе, ведь не может его взять под контроль.

Видео дня

"Поэтому он решил, во-первых, заминировать населенный пункт, все пути и дороги, ведущие в Гуляйполе. Также – улицы, дворы и подворья, чтобы окончательно оттеснить Силы обороны, обойти и охватить Гуляйполе с севера и юга. На юге им на пути встал населенный пункт Железнодное...", - рассказал военный.

Он пояснил, что враг пытается продвинуться на запад - в направлении Орехова, Запорожья. Поэтому за последние несколько дней возле этого небольшого поселка ежедневно происходит 2-2,5 десятка штурмов.

В то же время российские пропагандисты, по данным Волошина, уже две недели рассказывают о якобы захвате Железнодорожного и следующего за ним населенного пункта – Горкого.

"Но бои идут в нескольких километрах от этих населенных пунктов. В самом Железнодорожном врага также нет, а Горькое находится под нашим контролем. Поэтому это – очередной российский фейк", – сказал спикер.

Ситуация на юге Украины – последние новости

Напомним, ранее спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин говорил, что на административной границе Днепропетровской и Запорожской областей ВСУ удалось отбросить россиян благодаря контратакам, проведенным вблизи Тернового и Калиновского.

По информации Волошина, активные действия украинцев на юге начались в середине января. Как отметил спикер, на определенных участках продолжается активная оборона и попытки возвращения под контроль населенных пунктов.

Военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев, в свою очередь, заявил, что украинские защитники смогли деоккупировать около 400 квадратных километров территории на стыке Запорожской и Днепропетровской областей. Силы обороны сорвали планы РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: