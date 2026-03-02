Россияне жалуются на удары ВСУ немецкими дронами HX-2

Такой дрон-камикадзе имеет дальность полета до 100 километров.

Армию РФ на многих направлениях начали атаковать ударными беспилотниками HX-2 компании Helsing. Кадры с обломками дрона опубликованы в российском Telegram-канале "Разработчик БпЛА".

"Этот дрон, так же как и марсианин, имеет донаведение и отключает видеопередатчик при атаке на цель. Поэтому дрондетектор его не видит или видит слишком поздно. Также, дрон предпочитает планировать на цель, поэтому его плохо слышно акустически. Работает в паре с крылом-ретранслятором, как и ланцет. Ретрик свое видео не отключает, поэтому его в эфире видно всегда. Возможно, можно увидеть и вылет HX2 по второму сигналу на близких частотах, как это было у ланцета", - говорится в сообщении Telegram-канала.

Там добавили, что эти дроны бьют по ремонтным бригадам и монтажникам дорожных сетей в относительном тылу РФ.

В то же время "Милитарный" написал, что в 2025 году сообщалось, что компания Helsing должна изготовить для Украины 6 тысяч ударных БПЛА HX-2.

"Дрон HX-2 с Х-образным крылом и хвостовым оперением был представлен в конце 2024 года. Он предназначен для поражения бронетехники, артиллерии и других военных целей, в частности инженерных сооружений. Беспилотник весит 12 кг, оснащен четырьмя электромоторами в хвостовой части и развивает максимальную скорость до 220 километров в час", - добавили в материале.

Как подчеркнули в компании Helsing, такой дрон-камикадзе имеет дальность полета до 100 километров. Общий вес БПЛА говорит о том, что он оснащается боевой частью массой в пределах нескольких килограммов.

"Разработчики отмечают, что благодаря использованию технологий искусственного интеллекта дрон имеет высокую автономность в условиях воздействия средств радиоэлектронной борьбы и способен эффективно поражать цели. Также несколько беспилотников HX-2 могут объединяться в "стаю" для выполнения боевого задания", - отметили в "Милитарном".

Ранее The Wall Street Journal писал, что Украина масштабирует свои военные ноу-хау на секретных заводах в Европе. Речь идет о дронах, получивших название Linza. Они оснащены украинскими модулями защиты от радиоэлектронных помех, используют искусственный интеллект для навигации и могут применяться для разведки, доставки припасов или установки наземных мин.

Также сообщалось, что разработчик увеличит дальность полета дронов FP-2 с сохранением 105-килограммовой боевой части.

"Цель - создать версию дрона, которая будет иметь такую же боевую часть 105 кг, но лететь уже на расстоянии полноценного deep strike (удара на дальнее расстояние). Это не план, это то, что делается прямо сейчас. Уже не проект, а реализация решения", - сказал совладелец и главный конструктор компании Денис Штилерман.

