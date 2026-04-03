Старую видеокарту GeForce GTX 1650 проверили в новых играх: тянет даже Battlefield 6

Тестирование проводилось в ПК с процессором Core i5-12400F и 16 ГБ ОЗУ.

На фоне подорожания современных видеокарт модели прошлых поколений, такие как GeForce GTX 1650, снова возвращаются на прилавки и вызывают интерес экономных геймеров.

Автор YouTube-канала протестировал компактную версию GTX 1650 от ASUS с 4 ГБ памяти типа GDDR6 в современных хитах, и пришел к выводу, что для бюджетного гейминга в 2026 году ускоритель вполне годится. В связке с Intel Core i5-12400F и 16 ГБ оперативной памяти он продемонстрировал отличные результаты в разрешении 1080p.

С традиционно нетребовательными проектами проблем не возникло: Counter-Strike 2 выдает 185 fps, а Fortnite – 110 fps. В более современных онлайновых тайтлах приходится снижать настройки и использовать FSR. Например, в ARC Raiders удалось получить около 60 fps, а в Battlefield 6 – 64 fps.

Видео дня

Однако в самых свежих проектах ограничение в 4 ГБ VRAM становятся заметнее. В Oblivion Remastered даже на самых низких настройках и FSR Performance видеокарта "выжала" лишь 21 FPS при просадках до 11. Тем не менее, в ряде проектов, таких как Cyberpunk 2077, GTA 5 Enhanced и Red Dead Redemption 2, можно добиться комфортных 60 fps при правильных настройках.

На что способна GeForce GTX 1650 в 2026 году:

Counter-Strike 2 со средними настройками – 185 fps.

Fortnite со средними настройками (DX12) – 109 fps.

ARC Raiders с низкими настройками – 60 fps.

Battlefield 6 с низкими настройками и FSR Balanced – 64 fps.

Borderlands 4 в 1080p с низкими настройками – менее 40 fps.

Crimson Desert с низкими настройками и FSR 3.1 Balanced – 39 fps.

GTA 5 Enhanced с высокими настройками и FSR – 87 fps.

Kingdom Come: Deliverance 2 с низкими настройками и FSR Quality – 66 fps.

Resident Evil Requiem с низкими настройками – 46 fps.

Oblivion Remastered с минимальными настройками и FSR – 21 fps.

Expedition 33 с низкими настройками и FSR Balanced – 35 fps.

Where Winds Meet с низкими настройками и FSR (70%) – 65 fps.

The Outer Worlds 2 с низкими настройками и FSR Performance – 30 fps.

Cyberpunk 2077 с низкими настройками и FSR Balanced – 64 fps.

Red Dead Redemption 2 со смешанными настройками – 65 fps.

В итоге GTX 1650 даже спустя 7 лет после выхода остается неплохим вариантом для бюджетного гейминга в 1080р. Сейчас такую видеокарту можно найти дешевле $100 на вторичном рынке, однако при возможности лучше рассмотреть версию Super.

Судя по данным Steam, GTX 1650 находится за 6-м месте по популярности среди ПК-геймеров. Более того, это единственная видеокарта линейки GTX, которая остается восребованной в 2026 году.

Эксперты PC Gamer присудили Radeon RX 9070 титул лучшей видеокарты в 2026 году, отметив ее выдающиеся характеристики и оптимальное соотношение цены и производительности.

