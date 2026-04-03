Старую видеокарту GeForce GTX 1650 проверили в новых играх: тянет даже Battlefield 6

На фоне подорожания современных видеокарт модели прошлых поколений, такие как GeForce GTX 1650, снова возвращаются на прилавки и вызывают интерес экономных геймеров.
Автор YouTube-канала протестировал компактную версию GTX 1650 от ASUS с 4 ГБ памяти типа GDDR6 в современных хитах, и пришел к выводу, что для бюджетного гейминга в 2026 году ускоритель вполне годится. В связке с Intel Core i5-12400F и 16 ГБ оперативной памяти он продемонстрировал отличные результаты в разрешении 1080p.
С традиционно нетребовательными проектами проблем не возникло: Counter-Strike 2 выдает 185 fps, а Fortnite – 110 fps. В более современных онлайновых тайтлах приходится снижать настройки и использовать FSR. Например, в ARC Raiders удалось получить около 60 fps, а в Battlefield 6 – 64 fps.
Однако в самых свежих проектах ограничение в 4 ГБ VRAM становятся заметнее. В Oblivion Remastered даже на самых низких настройках и FSR Performance видеокарта "выжала" лишь 21 FPS при просадках до 11. Тем не менее, в ряде проектов, таких как Cyberpunk 2077, GTA 5 Enhanced и Red Dead Redemption 2, можно добиться комфортных 60 fps при правильных настройках.
На что способна GeForce GTX 1650 в 2026 году:
- Counter-Strike 2 со средними настройками – 185 fps.
- Fortnite со средними настройками (DX12) – 109 fps.
- ARC Raiders с низкими настройками – 60 fps.
- Battlefield 6 с низкими настройками и FSR Balanced – 64 fps.
- Borderlands 4 в 1080p с низкими настройками – менее 40 fps.
- Crimson Desert с низкими настройками и FSR 3.1 Balanced – 39 fps.
- GTA 5 Enhanced с высокими настройками и FSR – 87 fps.
- Kingdom Come: Deliverance 2 с низкими настройками и FSR Quality – 66 fps.
- Resident Evil Requiem с низкими настройками – 46 fps.
- Oblivion Remastered с минимальными настройками и FSR – 21 fps.
- Expedition 33 с низкими настройками и FSR Balanced – 35 fps.
- Where Winds Meet с низкими настройками и FSR (70%) – 65 fps.
- The Outer Worlds 2 с низкими настройками и FSR Performance – 30 fps.
- Cyberpunk 2077 с низкими настройками и FSR Balanced – 64 fps.
- Red Dead Redemption 2 со смешанными настройками – 65 fps.
В итоге GTX 1650 даже спустя 7 лет после выхода остается неплохим вариантом для бюджетного гейминга в 1080р. Сейчас такую видеокарту можно найти дешевле $100 на вторичном рынке, однако при возможности лучше рассмотреть версию Super.
Судя по данным Steam, GTX 1650 находится за 6-м месте по популярности среди ПК-геймеров. Более того, это единственная видеокарта линейки GTX, которая остается восребованной в 2026 году.
Эксперты PC Gamer присудили Radeon RX 9070 титул лучшей видеокарты в 2026 году, отметив ее выдающиеся характеристики и оптимальное соотношение цены и производительности.