Качай и играй – 10 лучших бесплатных игр в Steam прямо сейчас

Steam – одна из крупнейших игровых платформ в мире, и во многом это связано с огромным количеством доступных проектов. Здесь выходят как громкие AAA-блокбастеры, так и неожиданные инди-хиты, однако за пределами платных тайтлов скрывается внушительная библиотека бесплатных игр, в которые можно играть, не тратя ни копейки.

Free-to-play проекты представлены в самых разных жанрах: от напряженных PvP-баталий до спокойных приключений для неспешного прохождения. Портал GameRant составил топ-10 лучших бесплатных игр, которые можно найти в Steam в начале 2026 года.

Counter-Strike 2 – легендарный мультиплеерный шутер от Valve, который многие считают эталоном жанра FPS. Бесплатный вход в игру делает ее обязательной для всех любителей командного PvP.

Team Fortress 2 – один из самых культовых командных шутеров в истории Steam, который остается популярным вот уже как два десятилетия. В игре отсутствуют платные плюшки: покупки ограничены косметикой, а победа зависит исключительно от навыков и знания механик.

Cry of Fear – психологический хоррор, начавшийся как мод для Half-Life, но выросший в полноценную самостоятельную игру. Проект известен гнетущей атмосферой, исследованием тем депрессии, уникальным ко-оп режимом и сложными головоломками, что делает его одним из самых масштабных бесплатных хорроров.

Helltaker – короткая, но стильная головоломка, где герой собирает гарем из демонесс, преодолевая пошаговые лабиринты. Игра сочетает продуманные пазлы, юмор и битвы с боссами, благодаря чему быстро стала культовым инди-хитом.

OpenTTD – фанатская версия классического симулятора транспортной империи, где игроки строят сложные сети поездов, автобусов, кораблей и самолетов. Глубокая экономика и поддержка мультиплеера обеспечивают практически бесконечную реиграбельность.

SCP: Secret Laboratory – многопользовательский хоррор, основанный на вселенной SCP Foundation, где игроки получают разные роли: от ученых до аномалий. Каждый раунд уникален благодаря непредсказуемому взаимодействию игроков и элементам выживания.

Sheepy: A Short Adventure – небольшое, но эмоциональное приключение о плюшевой игрушке, ищущей смысл жизни. Игра выделяется выразительным стилем, атмосферной музыкой и неожиданно трогательной историей.

Realm of the Mad God Exalt – динамичный пиксельный MMO-bullet-hell с элементами roguelike, где персонаж может погибнуть навсегда. Высокая сложность и постоянные обновления делают каждый забег напряженным и увлекательным.

Doki Doki Literature Club! – визуальная новелла, которая начинается как безобидная история о школьном литературном клубе, но быстро превращается в психологический хоррор. Игра ломает четвертую стену и удивляет неожиданными сюжетными поворотами.

We Were Here – кооперативная головоломка, в которой 2 игрока разделены и должны общаться, чтобы выбраться из замка. Успех зависит от точного взаимодействия и командной работы, что делает игру отличным бесплатным ко-оп опытом.

