Анонсирована новая презентация Playstation – она растянется минимум на час

На 60-минутной презентации покажут грядущие проекты для PlayStation 5 и кроссплатформу.

Sony анонсировала новую игровую презентацию State of Play – она пройдет в ночь с 12 на 13 февраля в 00:00 по Киеву. Презентация продлится минимум 60 минут.

В анонсе сказано, что на State of Play зрителей ждут показы игр от внутренних студий Sony. Кроме того, в презентации примут участие компании-партнеры PlayStation и разработчики инди-игр.

Из ожидаемого: много новых проектов для PlayStation 5. Правда, конкретики Sony не дает. По слухам, могут показать новый God of War в формате 2.5D и с сеттингом в Греции, третью часть ремейка Final Fantasy 7 и поделиться подробностями о Marvel's Wolverine.

Трансляция традиционно пройдет на площадках YouTube и Twitch.

Пока что последней презентацией Sony была State of Play Japan в ноябре 2025-го. Выпуск целиком посвятили японским разработчикам и их новым проектам, которые выйдут на PS5. Тогда например, анонсировали ремейк Dragon Quest VII и дополнение для Elden Ring Nightreign.

По слухам, Sony продлит жизненный цикл PlayStation 5, а выход следующего поколения задержится "сильнее, чем ожидалось". Если раньше прогнозы указывали на середину десятилетия, то теперь запуск PS6 смещается к 2028–2029 годам.

