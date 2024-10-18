Спойлер: не очень хорошо.

Star Citizen разрабатывается уже 12 лет и считается самым амбициозным и дорогим игровым проектом в истории. Это масштабный космический симулятор, который сочетает в себе элементы исследовательских экспедиций, космических сражений, торговли и жизни в открытом мире. С момента своего анонса в 2012 году игра собрала свыше 700 миллионов долларов через краудфандинг, обещая революционный игровой опыт и глубину, с которой не могли сравниться другие проекты. Однако за эти годы проект столкнулся с многочисленными проблемами, которые вызвали разочарование как у игроков, так и у сотрудников студии. Star Citizen продолжает находиться в разработке, а его сюжетная кампания Squadron 42 всё ещё остаётся незавершённой.

Том Хендерсон из Insider Gaming пообщался с бывшими и текущими сотрудниками Cloud Imperium Games, разработчиками Star Citizen, и рассказал, как обстоят дела с разработкой проекта и его спин-оффа Squadron 42.

Многие сотрудники считают, что компании требуется серьёзная реорганизация, чтобы не допустить краха. Некоторые утверждают, что Cloud Imperium Games уже прошла точку невозврата, и теперь её судьба предопределена. По их словам, финансовое положение студии становится всё более тревожным: уже потрачено более 700 миллионов долларов из средств, собранных с помощью краудфандинга, и деньги практически на исходе. В начале 2024 года компания уволила от 100 до 150 сотрудников, постаравшись сделать это без огласки. Тем, кто отказался подписать соглашение о неразглашении, отказали в выходном пособии. Несмотря на это, информация о сокращениях всё равно просочилась в СМИ, что вынудило CIG публично признать увольнение "небольшого количества сотрудников".

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Признаки финансовых проблем ощущаются и среди текущих работников. Повышения зарплат были заморожены, что в условиях растущей стоимости жизни серьёзно сказывается на сотрудниках. Некоторые разработчики говорят, что с трудом сводят концы с концами, и шутят, что единственное улучшение в офисе - бариста, обслуживающий кофейню на одном из этажей нового офиса в Манчестере. По словам сотрудников, компания тратит деньги игроков впустую, обставляя офис по мотивам Star Citizen, где функциональность приносится в жертву стилю.

Креативный процесс разработки также вызывает недовольство сотрудников. Движок Star Engine, созданный на основе CryEngine, разработчики описывают как "монстра Франкенштейна", где фичи добавляются и убираются почти ежедневно. Крис Робертс, глава CIG, часто вмешивается в творческие процессы, тратя часы и даже дни на обсуждение решений, которые могли бы быть приняты за считанные минуты. Многие текущие и бывшие сотрудники считают, что постоянное вмешательство и микроменеджмент являются одной из основных причин задержек в разработке.

Также стало известно, что Cloud Imperium Games работает над третьим проектом: игрой в средневековом фэнтезийном сеттинге. Деталей пока мало, но разработчики надеются, что она поможет студии разнообразить портфолио и привлечь новую аудиторию. Также студия активно работает над выпуском Squadron 42, сюжетной кампании Star Citizen, чтобы получить дополнительные средства для разработки основной игры.

Cloud Imperium Games проведёт ежегодную презентацию CitizenCon 19-20 октября 2024 года, где фанатам покажут демо первой главы Squadron 42. Также планируется продемонстрировать обновления для Star Citizen.

Напомним, что недавно Том Хендерсон рассказывал о готовящемся дополнении для Hogwarts Legacy. Расширенное издание привнесёт в игру новые основные квесты и дополнительные занятия, а также множество косметических предметов.

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